MWC : Orange mise sur Red Hat OpenShift pour accélérer la virtualisation de ses réseaux télécoms

En intégrant Red Hat OpenShift et Ansible Automation Platform, Orange accélère la modernisation de son infrastructure telco cloud, avec une approche axée sur l’automatisation, la flexibilité et la résilience. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans la stratégie de cloudification des télécommunications, tout en garantissant une gestion optimisée des services et une réduction des coûts d’exploitation.

À l’occasion du Mobile World Congress 2025, Orange et Red Hat annoncent une collaboration visant à accélérer la transformation des infrastructures télécoms grâce à une approche cloud native. Orange s’appuie désormais sur Red Hat OpenShift et Red Hat Ansible Automation Platform pour automatiser, sécuriser et optimiser ses services réseau virtualisés et conteneurisés.

L’opérateur poursuit ainsi sa stratégie de « softwarisation » initiée il y a huit ans, qui repose sur la virtualisation des fonctions réseau afin d’améliorer la flexibilité, l’efficacité et la résilience des infrastructures télécoms. Aujourd’hui, plus de 30 fonctions télécoms issues de 12 fournisseurs différents ont déjà été virtualisées, couvrant notamment les services SD-WAN, voix, CDN et itinérance.

Red Hat OpenShift et Ansible Automation

La transformation cloud des opérateurs est devenue un enjeu majeur, notamment avec l’évolution des réseaux 5G et edge computing. Orange adopte une infrastructure cloud native basée sur Red Hat OpenShift afin de créer des fonctions réseau virtualisées et améliorer la gestion des workloads. L’intégration de Red Hat Ansible Automation Platform permet une orchestration avancée, garantissant une scalabilité accrue et une gestion optimisée des ressources.

À ce jour, six nouveaux points de présence (PoP) ont déjà été déployés avec cette nouvelle infrastructure. Orange prévoit d’étendre cette architecture à 75 PoP dans le monde d’ici 2027, en migrant 50 plateformes OpenStack existantes et en déployant 25 nouveaux sites.

Selon Jean Louis Le Roux, vice-président exécutif, Réseaux internationaux et directeur de la technologie et de l’Information, Orange Wholesale : « Nous avons collaboré avec Red Hat ces dernières années sur notre stratégie de « softwarisation » de nos réseaux, qui a été une réussite et qui s’est révélée très complète, en atteignant des objectifs de flexibilité et de programmabilité pour les services fournis aux grandes entreprises et aux clients wholesale. Nous avons récemment choisi Red Hat OpenShift pour notre prochaine génération de Telco Cloud et notre migration vers la conteneurisation. Nous sommes très satisfaits des premiers déploiements de cette nouvelle technologie. Nous sommes prêts à l’étendre à l’ensemble de nos réseaux dans le monde et héberger des services de télécommunications avancés, tels que SD-WAN, IoT, Voix ou cœur de réseau mobile (mobile core) à moins de 10 ms de tout client. »

Optimisation énergétique et réduction de l’empreinte carbone

En unifiant les fonctions réseau sur une infrastructure cloud native, Orange vise plusieurs objectifs :

Amélioration de la disponibilité et de l’efficacité opérationnelle, avec un cycle de mise à jour simplifié et une réduction des temps d’indisponibilité.

Flexibilité accrue, grâce à une plateforme permettant d’héberger des workloads virtualisés et conteneurisés de manière cohérente sur différents environnements.

Automatisation des déploiements et réduction des délais de mise sur le marché, permettant de diviser par quatre le temps nécessaire à la mise en place d’un service.

Résilience renforcée, grâce à l’approche Infrastructure as Code (IaC), qui facilite la gestion des versions et le redéploiement rapide des fonctions réseau.

Sécurité optimisée, avec des fonctionnalités intégrées telles que l’isolation des conteneurs, le contrôle des accès et la protection avancée des applications.

Réduction de l’empreinte carbone, en tirant parti d’une configuration matérielle optimisée et d’un monitoring énergétique avancé.

Pour Fran Heeran, vice-président, Télécommunications mondiales chez Red Hat : « Les équipes d’Orange et de Red Hat ont construit une relation étroite au fil des ans, basée sur la transparence et la simplicité. Nous sommes heureux de constater qu’Orange tire des avantages significatifs en termes de stabilité, de résilience et de délai de commercialisation grâce à l’utilisation des technologies Red Hat. Orange est exemplaire dans ses pratiques d’automatisation de bout en bout et d’orchestration cloud natif, afin de cibler des déploiements à grande échelle et la migration d’applications vers une infrastructure moderne avec l’aide de Red Hat. »

Orange vise 75 points de présence cloud télécom d’ici 2027

L’objectif d’Orange est de bâtir une infrastructure cloud télécom unifiée à l’échelle mondiale. D’ici deux ans, l’opérateur prévoit d’étendre cette architecture à 75 points de présence telco cloud, facilitant le déploiement rapide de services avancés tels que le SD-WAN, l’IoT, les services IMS et les solutions cœur de réseau 4G/5G.

L’adoption de Red Hat OpenShift permet également à Orange de réutiliser une partie de ses équipements existants, contribuant ainsi à réduire son empreinte carbone et à optimiser l’efficacité énergétique de ses infrastructures.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.