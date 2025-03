MWC : Jio Platforms, AMD, Cisco et Nokia, une alliance technologique pour intégrer l’IA et l’automatisation aux télécoms

Conçue pour automatiser, sécuriser et optimiser les infrastructures réseau, cette solution vise à accompagner la transformation numérique des opérateurs télécoms et des fournisseurs de services. En intégrant des technologies avancées telles que l’IA agentique, les grands modèles de langage (LLM) et les modèles de machine learning non génératifs, cette plateforme entend réduire le coût total de possession (TCO) tout en améliorant l’efficacité et la résilience des réseaux.

L’IA au cœur de la transformation des réseaux télécoms

Le secteur des télécommunications fait face à des défis croissants en matière de gestion des infrastructures, de cybersécurité et d’optimisation des performances. Pour répondre à ces enjeux, JPL et ses partenaires ont conçu une architecture intelligente et modulaire, capable d’intégrer une IA de bout en bout dans les opérations réseau. Cette plateforme exploitera des technologies avancées pour :

Optimiser le routage et la gestion des flux réseau, en intégrant une intelligence adaptative.

Améliorer la sécurité des télécoms, avec des solutions d’analyse prédictive et de détection proactive des menaces.

Faciliter l’implémentation de services 5G privés, notamment pour les secteurs du transport, de l’industrie et des infrastructures critiques.

Selon Mathew Oommen, PDG du groupe Reliance Jio,

« En intégrant l’IA agentique à tous les niveaux des télécoms, nous bâtissons une plateforme orchestrée et multimodale qui redéfinit l’efficacité, l’intelligence et la sécurité du secteur. Aux côtés d’AMD, Cisco et Nokia, Jio fait avancer cette plateforme ouverte d’IA pour transformer les réseaux en écosystèmes autonomes et intelligents, capables de s’adapter en temps réel, d’améliorer l’expérience utilisateur et de créer de nouvelles opportunités de services et de revenus. »

Le développement de cette plateforme repose sur l’expertise complémentaire des quatre partenaires technologiques. AMD fournira des infrastructures matérielles haute performance, combinant processeurs CPU et GPU pour répondre aux besoins de calcul intensif. Lisa Su, présidente et PDG d’AMD, précise : « AMD est fier de collaborer avec Jio Platforms Limited, Cisco et Nokia pour alimenter la prochaine génération d’infrastructures télécoms basées sur l’IA. En exploitant notre large gamme de processeurs haute performance (CPU), de processeurs graphiques (GPU) et de solutions informatiques adaptatives, les fournisseurs de services pourront concevoir des réseaux plus sûrs, plus performants et plus évolutifs. Ensemble, nous mettons la puissance de l’IA au service des opérateurs et des utilisateurs, ouvrant ainsi la voie à des services innovants qui redéfiniront l’avenir des communications et de la connectivité. »

Un partenariat stratégique entre JPL, AMD, Cisco et Nokia

Cisco, de son côté, apporte son savoir-faire en réseaux et cybersécurité. Son PDG, Chuck Robbins, souligne : « Cette collaboration avec Jio Platforms Limited, AMD et Nokia mobilise l’expertise de leaders du secteur pour révolutionner les réseaux grâce à l’IA. Cisco est fier de jouer un rôle clé grâce à des solutions intégrées couvrant plusieurs domaines, notamment Cisco Agile Services Networking, Data Center Networking, Compute, AI Defense et Splunk Analytics. Nous sommes impatients de voir comment cette plateforme d’IA pour les télécoms améliorera l’efficacité, renforcera la sécurité et permettra de nouvelles opportunités de revenus pour nos clients fournisseurs de services. »

Enfin, Nokia mettra à disposition son expertise dans les infrastructures télécoms, du RAN (Radio Access Network) au cœur de réseau, en passant par les transports IP et optiques. Pekka Lundmark, président et PDG de Nokia, insiste sur les bénéfices attendus : « Nokia possède une expertise technologique reconnue dans de nombreux domaines, notamment la radio (RAN), le cœur de réseau, le haut débit fixe, ainsi que les transports IP et optiques. Nous sommes ravis de mettre notre savoir-faire au service de cette annonce majeure. La plateforme d’IA pour les télécoms aidera Jio à maximiser et rentabiliser ses investissements réseau grâce à une amélioration des performances, une sécurité renforcée, une efficacité opérationnelle optimisée et une automatisation avancée. Elle offrira également une meilleure expérience client, en exploitant tout le potentiel de l’intelligence artificielle. Je suis fier que Nokia contribue à ce projet. »

Une plateforme ouverte pour un déploiement à l’échelle mondiale

La première mise en œuvre de cette plateforme IA pour les télécoms aura lieu chez Jio, qui en sera le premier client. Cette implantation servira de référence pour les autres opérateurs souhaitant adopter cette technologie. L’objectif affiché est de standardiser les bonnes pratiques en matière d’automatisation des réseaux et d’encourager une adoption plus large au sein de l’industrie télécom. Grâce à une architecture ouverte et évolutive, la plateforme pourra être adaptée à différents types d’opérateurs et d’entreprises.

Cette initiative marque une évolution significative dans l’intégration de l’IA dans les infrastructures réseau, avec des applications directes sur l’optimisation de la performance, la fiabilité et la cybersécurité.

