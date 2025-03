MWC : UltraEdge accélère le déploiement de la 5G Standalone en France avec SFR

SFR a lancé son réseau 100 % 5G SA dès novembre 2020 et, depuis fin 2023, exploite un cœur de réseau dédié totalement indépendant des infrastructures 4G. Ce passage à la 5G SA offre des performances optimisées en matière de latence, de flexibilité et de sécurité, permettant aux entreprises et aux collectivités de bénéficier d’une connectivité plus fiable et évolutive.

UltraEdge : un socle technologique pour la 5G SA et les nouveaux services numériques

L’accélération du déploiement de la 5G SA repose sur une infrastructure robuste et évolutive. UltraEdge, qui exploite le plus grand réseau de data centers en France avec 250 sites stratégiquement répartis sur le territoire, met à disposition une architecture optimisée pour l’hébergement des services télécoms et numériques de nouvelle génération. Cette infrastructure doit garantir plusieurs avantages :

Faible latence : essentielle pour les usages liés à l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT), les véhicules autonomes et les industries connectées.

Architecture modulaire et évolutive : une montée en charge rapide et une gestion optimisée des ressources réseau.

Résilience et continuité de service : une connectivité de proximité qui assure une transmission ultra-rapide et sécurisée des données.

Avec la généralisation des réseaux de nouvelle génération, les opérateurs doivent s’appuyer sur des infrastructures capables de répondre aux exigences croissantes de connectivité et de sécurisation des données. UltraEdge joue un rôle clé en facilitant cette transition avec des data centers de proximité, permettant un traitement des données en temps réel et une amélioration des performances réseau.

Un renforcement de la souveraineté numérique en France

L’essor de la 5G SA et des nouveaux services numériques s’accompagne d’une attention croissante portée à la souveraineté et à la sécurisation des infrastructures critiques. Le rachat des data centers de SFR par UltraEdge en 2024 a permis la constitution d’un réseau d’hébergement haute densité, garantissant :

Une conformité avec les normes françaises et européennes pour assurer la protection des données.

Une efficacité énergétique optimisée, intégrant des solutions avancées de refroidissement et une gestion maîtrisée des consommations électriques.

Un support aux technologies émergentes, telles que l’edge computing, l’IA et l’IoT, en offrant un environnement adapté aux charges de travail exigeantes.

À mesure que les entreprises et les collectivités intensifient leur transformation numérique, l’enjeu d’un hébergement performant, sécurisé et localisé devient un critère de plus en plus stratégique. L’initiative d’UltraEdge vise ainsi à renforcer la résilience des infrastructures télécoms, tout en offrant aux opérateurs des solutions adaptées aux nouveaux défis du secteur.

