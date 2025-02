« Sites distants : le SASE change la donne face aux menaces Cyber ». Entretien avec Stéphane Ayache de BBT.live

Comme toute technologie, les solutions traditionnelles basées sur des liens MPLS et des firewalls physiques ont leurs limites : parfois trop coûteuses, rigides et complexes à maintenir pour les organisations multi-sites. Un contexte propice à l’emergence des solutions SD-WAN et du SASE, une alternative pensée autour d’une gestion centralisée, et qui doit permettre une sécurité avancée ainsi qu’une réduction significative des coûts.

Décryptage avec un spécialiste du SASE, Stéphane Ayache, EMEA strategic sales manager chez BBT.live.

Quels sont les enjeux majeurs de cybersécurité et de connectivité sur les sites distants ?

Les entreprises multi-sites ont un besoin critique : garantir la continuité de leur réseau tout en sécurisant l’échange de données entre leurs différentes implantations. Aujourd’hui, la plupart d’entre elles utilisent des liens MPLS pour connecter leurs magasins, campus ou sites industriels à leur siège. Ces infrastructures sont lourdes, coûteuses et rigides.

« Nos clients peuvent choisir leur fournisseur cloud (OVH, Azure…) et gérer dynamiquement leur connectivité, avec des liens WAN, des SIM 4G/5G et des tunnels sécurisés. »

Notre approche repose sur le SD-WAN et le SASE, qui permettent de remplacer ces architectures par une gestion réseau entièrement cloud. Ce changement répond à plusieurs problématiques : la réduction des coûts – nous proposons une solution jusqu’à 50 % moins chère qu’un MPLS standard – mais aussi une plus grande agilité et résilience. Nos clients peuvent choisir leur fournisseur cloud (OVH, Azure…) et gérer dynamiquement leur connectivité, en intégrant des liens WAN, des cartes SIM 4G/5G et des tunnels sécurisés.

Comment fonctionne concrètement la solution BBT.live ?

Notre technologie repose sur un orchestrateur cloud qui pilote la connectivité et la sécurité des sites déployés. Nous envoyons à chaque site un boîtier standardisé, sans paramétrage préalable, qui se connecte automatiquement à l’infrastructure. Cette approche Zero Touch Provisioning simplifie radicalement le déploiement. En matière de sécurité, nous avons intégré un modèle Zero Trust. Contrairement aux VPN traditionnels, qui donnent un accès complet une fois l’utilisateur authentifié, notre solution applique une segmentation stricte et un contrôle continu des accès.

« Pour les collaborateurs en télétravail, nous fournissons un agent software qui assure le même niveau de sécurité que les connexions physiques des sites »

Si un utilisateur commence à effectuer des actions suspectes, comme extraire des données sensibles, notre système peut immédiatement détecter l’anomalie et intervenir. Pour les collaborateurs en télétravail, nous fournissons un agent software qui assure le même niveau de sécurité que les connexions physiques des sites. Ainsi, qu’ils soient au bureau, en mobilité ou en home office, les employés bénéficient d’une connexion sécurisée sans dépendre d’un VPN.

Quelle est la stratégie de distribution de BBT.live en France ?

Nous sommes très attentifs à l’expertise de nos partenaires, et à leur complémentarité. Nous avons donc fait le choix de nous développer autour d’un réseau de partenaires très limité. Nous nous appuyons notamment énormément sur DynamIT, qui est devenu un acteur clé dans notre stratégie en France. DynamIT possède une expertise précieuse, en tant que NBMO (Non-Binding Mobile Operator, ndlr). Cette capacité permet à ses équipes techniques de gérer directement des cartes SIM et d’offrir à ses clients une connectivité optimisée sans dépendre d’un opérateur tiers.

« Nous nous appuyons énormément sur DynamIT, qui possède une expertise précieuse, en tant que NBMO. »

Travailler avec DynamIT nous permet également de nous appuyer leur savoir-faire dans la gestion d’infra IT pour les PME et les ETI, un segment de marché où la simplicité et la rapidité de déploiement sont essentielles. Leur présence régionale en France est importante pour démocratiser l’adoption de notre solution SD-WAN/SASE auprès des PME.

Qu’est-ce qui fait la particuliarité de BBT.live sur le marché ?

Nous croyons en une approche simplifiée du SD-WAN. Contrairement aux solutions traditionnelles nécessitant une configuration souvent complexe, notre offre est entièrement pilotée via une console cloud, avec un provisionnement automatique des boîtiers. Ensuite, notre modèle de sécurité avancé basé sur le Zero Trust.

Là où beaucoup de solutions SD-WAN intègrent uniquement des fonctionnalités de pare-feu, nous proposons une surveillance continue des flux et des utilisateurs, ce qui renforce considérablement la cybersécurité des infrastructures connectées. Et pour nos clients, c’est une opportunité concrète pour optimiser leur budget IT tout en améliorant leur sécurité et leur agilité réseau.

Quelles seront vos ambitions pour 2025 ?

Avec NIS2, les DSI et RSSI sont sous pression pour sécuriser leurs réseaux tout en optimisant leurs coûts. La réglementation va non seulement imposer de nouvelles obligations aux entreprises, mais aussi renforcer la responsabilité des dirigeants en cas de cyberattaque, ce qui pousse de nombreux acteurs à anticiper leurs investissements.

« Le nombre d’entreprises, de collectivités et d’universités disposant de sites distants est considérable, nous constatons une multiplication des cas d’usage »

Le nombre d’entreprises, de collectivités et d’universités disposant de sites distants est considérable, et nous constatons une multiplication des cas d’usage. De plus en plus d’acteurs sont conscients de l’importance d’une connectivité agile et sécurisée, et les RSSI sont particulièrement sensibles aux arguments que nous avançons : simplicité de déploiement, réduction des coûts et sécurité avancée. Avec la montée en puissance de nos partenariats actuels, nous voyons beaucoup d’opportunités émerger pour 2025.

Propos recueillis sur le salon Cyber Show 2025 par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

