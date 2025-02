« Avec la VDI, les RSSI intégrent davantage de prévention dans leurs outils Cyber » Entretien avec Jean-Charles Labbat d’IGEL

IGEL, spécialisé dans VDI, a opéré un virage stratégique vers une approche logicielle axée sur la prévention des menaces. Jean-Charles Labbat, VP d’IGEL pour l’Europe, est revenu pendant Cyber Show Paris sur les enjeux du marché, et l’approche technique et commerciale de l’entreprise en France.

Quels sont les liens entre virtualisation et cybersécurité ?

Jean-Charles Labbat : La cybersécurité des postes de travail reste l’un des maillons les plus vulnérables des infrastructures IT. Trois grands périmètres sont à sécuriser : le data center et les serveurs, le réseau et les endpoints. Or, les postes de travail sont omniprésents, mobiles et souvent gérés par des utilisateurs peu sensibilisés à la sécurité. Aujourd’hui, les entreprises utilisent principalement un modèle basé sur la protection (pare-feu, antivirus) et la détection-réponse (EDR, SOC). La virtualisation permet une approche complémentaire, en ajoutant une couche de prévention qui réduit la surface d’attaque et simplifie la gestion de la sécurité des endpoints.

Concrètement, comment IGEL renforce la sécurité des environnements virtualisés ?

Nous avons opéré un virage stratégique majeur en abandonnant totalement le matériel pour nous concentrer sur un modèle 100 % logiciel. Notre solution IGEL OS transforme n’importe quel endpoint en un client sécurisé et optimisé pour le VDI et les environnements SaaS. Ce modèle offre plusieurs avantages : une gestion centralisée des postes de travail, la réduction des coûts liés à l’achat et la maintenance de nouveaux équipements, et surtout, un renforcement de la cybersécurité. IGEL OS bloque l’installation d’applications non autorisées et empêche toute persistance de données locales, limitant ainsi drastiquement les vecteurs d’attaque potentiels.

Quel est l’impact de cette transition sur votre réseau de distribution ?

Historiquement, notre réseau de distribution était structuré autour de la vente de matériel, avec des distributeurs et des revendeurs spécialisés dans le hardware. Avec notre transition vers un modèle 100 % logiciel, nous avons repensé notre stratégie de distribution. Aujourd’hui, nous collaborons avec Miel, un distributeur spécialisé à forte valeur ajoutée. En France, nous avons développé un réseau d’environ 50 partenaires, parmi lesquels des intégrateurs nationaux comme SPIE et Axians, ainsi que des acteurs régionaux.

Quel rôle joue Miel dans le développement d’IGEL en France ?

Miel a un positionnement très spécifique sur le marché français, qui nous correspond parfaitement : c’est un VAD qui possède une expertise reconnue sur Citrix et plus globalement, des solutions de virtualisation. Et qui dispose également d’une forte expertise cybersécurité, avec une BU dédiée. Les équipes de MIEL assurent un accompagnement complet de nos partenaires, en leur fournissant des ressources techniques, du support avant-vente et de la formation.

Il assurent un travail de proximité indispensable, qui a notamment permis aux partenaires de mieux appréhender notre transition vers un modèle entièrement logiciel, et de les aider à intégrer nos solutions dans des offres adaptées aux besoins de leurs clients finaux. Miel joue également un rôle important pour nous, dans la génération d’opportunités commerciales pour notre réseau, en apportant des leads qualifiés et en soutenant les intégrateurs et ESN dans leurs projets.

Quels sont les axes de différenciation d’IGEL par rapport aux autres acteurs du marché ?

Notre force réside dans notre double expertise en virtualisation et en cybersécurité. Contrairement aux solutions classiques qui se focalisent sur la détection et la réponse aux attaques, nous privilégions une approche préventive. En supprimant dès l’origine les vecteurs d’attaque potentiels sur le poste de travail, nous réduisons le besoin de remédiation et allégeons la charge des équipes de cybersécurité. IGEL OS est compatible avec les principaux environnements VDI comme Citrix, VMware et Microsoft Azure Virtual Desktop, cela garantit une intégration fluide et rapide. Enfin, notre modèle exclusivement logiciel permet une flexibilité et une évolutivité bien supérieures aux solutions matérielles.

Quelles sont vos ambitions pour le marché français d’ici 2025 ?

La France est un marché clé dans notre stratégie d’expansion en Europe du Sud. Depuis octobre dernier, nous avons renforcé notre présence locale avec une nouvelle équipe, et nous prévoyons d’ouvrir un bureau en France dans les prochains mois. Notre objectif est également d’élargir notre réseau de partenaires en travaillant avec des MSSP (Managed Security Services Providers) afin de mieux répondre aux besoins des entreprises qui externalisent leur cybersécurité.

Nous ciblons en priorité cinq secteurs stratégiques : la santé, le gouvernement, la grande distribution, l’industrie et la finance, qui ont tous des exigences spécifiques en matière de cybersécurité. Avec ces initiatives, nous ambitionnons de contribuer activement à la transformation du marché français de la cybersécurité en proposant une alternative performante aux modèles traditionnels basés sur la réaction aux menaces.

Propos recueillis sur le salon Cyber Show Paris par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

