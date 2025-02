UCaaS et cloud-first : en 2024, Wildix a progressé de 25 % et renforcé son écosystème de partenaires

L’année 2024 marque une nouvelle étape pour le marché des Communications Unifiées et du Cloud (UCaaS). Wildix, spécialisé dans les solutions de communication et collaboration unifiées propulsées par l’intelligence artificielle, affiche des performances significatives, notamment en France.

En 2024, Wildix annonce un taux de rétention du chiffre d’affaires net (NRR) de 133 %, un indicateur qui traduit une forte adoption et satisfaction des utilisateurs. Le chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) enregistre une croissance de 31 % à l’échelle internationale, tandis que la France affiche une progression de 25 %. Cette dynamique s’accompagne d’une hausse de 21 % du nombre de partenaires distributeurs dans lᚵ Hexagone.

Une croissance soutenue par l’expansion du cloud et la stratégie de distribution

L’entreprise compte désormais 33 500 clients dans le monde, avec une augmentation de 10,07 % de sa base d’utilisateurs. Parmi eux, 81,54 % ont opté pour les services cloud, confirmant la tendance croissante vers des stratégies « cloud-first ». Le taux de fidélisation client atteint 94 %, renforcé par une marge EBITDA de 24 %, traduisant la rentabilité des opérations de Wildix.

Selon une enquête menée auprès de plus de 1 000 professionnels, trois secteurs se distinguent par leur demande en solutions UCaaS :

Vente au détail (28 %) : confronté à des problématiques telles que la gestion des stocks et la sécurisation des points de vente, le secteur cherche des solutions technologiques optimisant les opérations.

: confronté à des problématiques telles que la gestion des stocks et la sécurisation des points de vente, le secteur cherche des solutions technologiques optimisant les opérations. Santé (17 %) : les défis liés à la productivité, à la sécurité et aux soins aux patients stimulent l’adoption d’outils de communication avancés.

: les défis liés à la productivité, à la sécurité et aux soins aux patients stimulent l’adoption d’outils de communication avancés. Hôtellerie (15 %) : la digitalisation du secteur poursuit sa progression, notamment avec l’automatisation des systèmes de gestion et l’intégration d’outils collaboratifs optimisant l’expérience client.

Perspectives 2025 : innovation et expansion

« Nos résultats pour 2024 soulignent la puissance d’une approche ciblée, axée sur les partenaires, et d’une exécution méthodique », explique Andrei Katsuba, Directeur Financier de Wildix. « Cette performance est le reflet de la confiance et la collaboration construites avec nos partenaires dans le monde entier. Nous sommes confiants pour l’avenir, étant bien positionnés pour accroître notre impact et soutenir la croissance de nos partenaires sur un marché toujours plus dynamique. »

Steve Osler, PDG de Wildix, le confirme : « Dans un marché des communications unifiées standardisé, se démarquer signifie aider nos partenaires à percer dans des opportunités à forte valeur ajoutée. Notre plateforme WMS assure une communication transparente et sécurisée, tandis que des solutions telles que x-bees et x-hoppers permettent à nos partenaires de relever des défis sectoriels spécifiques, qu’il s’agisse de transformer les opérations de vente au détail ou d’autonomiser les équipes de vente. »

Wildix entame 2025 avec des ambitions renforcées : poursuivre son développement sur les marchés émergents et enrichir son offre avec de nouvelles intégrations IA et le lancement de WMS 7.

