« Garantir la conformité et simplifier la supervision » : Entretien avec Antony Derbes, président d’Open Lake Technology

Dans de plus en plus de secteurs, comme la finance ou l’énergie, la supervision des communications est devenue critique pour répondre aux exigences réglementaires : il s’agit pour les entreprises de garantir une traçabilité complète des échanges pour éviter amendes, failles de sécurité et interruptions.

Président d’Open Lake Technology depuis sa création en 2018, Antony Derbes s’est imposé comme un expert des solutions technologiques dédiées à la conformité et à la supervision des communications d’entreprise. Entretien pour ChannelBiz.

Pour une entreprise, quels sont les enjeux liés à la conformité et à la supervision des communications ?

Antony Derbes : Les réglementations, à l’image de MiFID II, exigent une traçabilité rigoureuse de toutes les communications, qu’il s’agisse d’appels, de visioconférences ou de messages instantanés. Cela inclut l’enregistrement, l’archivage et la supervision en temps réel, ce qui impose des infrastructures techniques robustes et une grande précision dans l’exécution.

Une non-conformité peut entraîner des sanctions financières significatives, mais surtout des pertes de crédibilité qui mettent en péril la relation client. Ce besoin de sécurisation s’est intensifié avec la montée en puissance des plateformes de communication unifiée, comme Microsoft Teams, qui est désormais la norme avec 80 % de parts de marché parmi les grandes entreprises françaises. Ces outils, bien qu’indispensables, posent des problèmes techniques lors des migrations, notamment en termes de supervision et de protection des données sensibles. Notre rôle est de simplifier ces processus pour nos clients tout en assurant une conformité totale.

Pourquoi avoir créé Open Lake Technology et comment cette initiative répond-elle à ces défis ?

Open Lake Technology est née en 2018 pour répondre à une problématique récurrente exprimée par les entreprises, notamment dans le secteur bancaire. Rothschild et BBVA, deux de nos premiers partenaires, avaient besoin d’outils permettant une supervision efficace et conforme de leurs plateformes IT. Ces enjeux ne se limitaient pas à un seul secteur : nous avons rapidement constaté que l’énergie, les télécommunications et d’autres industries faisaient face aux mêmes défis.

L’idée fondatrice était de créer une solution technologique qui ne soit pas seulement performante, mais également modulaire et adaptable. Nous avons construit une plateforme capable de s’intégrer dans des environnements existants, tout en répondant aux normes strictes imposées par des régulateurs comme l’AMF. Cette flexibilité nous a permis d’élargir rapidement notre base de clients au-delà des grands comptes initiaux.

Open Lake Technology accélère son développement : quels sont vos axes prioritaires aujourd’hui ?

Notre stratégie repose sur deux piliers principaux : l’expansion internationale et l’intégration de l’intelligence artificielle dans nos solutions. En 2023, nous avons levé 500 000 euros pour financer notre présence dans des marchés stratégiques comme l’Espagne, le Luxembourg et la Suisse. Ces régions partagent des besoins similaires à ceux de la France en matière de conformité et de supervision, mais elles présentent également des particularités qui nécessitent des ajustements locaux.

L’intelligence artificielle joue également un rôle croissant. Nous investissons dans des technologies de machine learning pour analyser les flux de données et détecter des anomalies en temps réel. Ces outils sont capables de proposer des actions correctives automatisées, ce qui renforce la réactivité des entreprises face à des incidents. Par exemple, une organisation peut identifier une faille dans ses communications avant qu’elle n’ait des répercussions sur ses opérations. Cela apporte une valeur ajoutée significative dans des environnements où chaque minute compte.

Quel rôle jouent les intégrateurs Tech dans votre stratégie ?

Les intégrateurs sont le cœur de notre modèle commercial. Nous collaborons actuellement avec plusieurs partenaires clés en France, dont NXO, qui a supervisé encore récemment des projets majeurs comme la migration de Microsoft Teams pour de très grands groupes. Ces collaborations nous permettent d’atteindre une échelle que nous ne pourrions pas atteindre seuls, tout en maintenant un haut niveau de qualité.

Le choix de partenaires stratégiques est essentiel. Nous privilégions des intégrateurs qui s’impliquent réellement dans nos solutions, en investissant dans la formation de leurs équipes et en intégrant nos outils dans leurs offres globales. En retour, nous leur offrons un support technique continu, des sessions de formation dédiées et des outils pour faciliter le déploiement des projets. Nous nous appuyons également sur ces partenaires pour accélérer notre développement à l’international, de par leur compréhension des spécificités des différents marchés locaux.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

