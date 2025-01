Nomination : Khaled Hezla, nouveau directeur commercial de Compufirst

Avec la nomination de Khaled Hezla au poste de Directeur Commercial, Compufirst ouvre un nouveau chapitre pour renforcer son activité et exploiter les opportunités du marché IT.

Fondée en 2006, Compufirst se construit autour d’un modèle rare dans la distribution IT de cette époque : le revendeur propose un modèle hybride mêlant e-commerce et approche commerciale directe, qui va rapidement séduire les TPE, PME, d’abord, puis les ETI.

Compufirst : Précurseur du modèle e-commerce dans la distribution IT

L’entreprise se fait remarquer, de par ses résultats et son positionnement atypique : En 2010, l’entreprise 22e au « Top 100 des entreprises d’avenir ». En 2013, elle figure parmi le « Top 50 des entreprises qui défient la crise », illustrant sa résilience face à un environnement économique difficile. En 2017, elle intègre le « Top 100 des champions de la croissance IT« , confirmant sa place parmi les entreprises les plus prometteuses du secteur.

2019 marque un tournant majeur pour l’entreprise, qui rejoint le groupe XEFI. Un groupe, spécialisé sur les services informatiques de proximité, qui compte désormais 2000 collaborateurs en France, et adresse 100 000 clients professionnels, pour un chiffre d’affaires supérieur à 300 millions d’euros. Un véritable changement de dimension pour le Compufirst. Les années qui suivent se révèlent pourtant difficiles : Après la période du COVID, le marché de la distribution IT se tend et l’entreprise se cherche un nouveau souffle.

Avec Khaled Helza : la carte de l’expérience et de l’expertise

Chose faite aujourd’hui avec la nomination d’un nouveau Directeur Commercial : Khaled Hezla, chargé de renforcer le positionnement du revendeur sur le marché IT en France, et de et redynamiser son activité. Khaled Hezla ne sera pas dépaysé à la tête de l’équipe commercial de Compufirst : Depuis 2011, il était le Directeur Général et cofondateur du distributeur IT KW Distribution, basée à Vaulx-en-Velin. Un professionnel reconnu et respecté, à qui revient la tâche de capitaliser sur l’ADN e-commerce du revendeur, tout en exploitant au mieux les opportunités de croissance du marché.

