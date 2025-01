Achats responsables : entre urgence et opportunité pour les entreprises

Face à l’urgence climatique et aux mutations sociales et économiques qui bouleversent nos modèles traditionnels, les entreprises se retrouvent au cœur d’une transformation majeure. Elles sont désormais tenues de rendre compte, via la nouvelle directive européenne « Corporate Sustainability Reporting Directive », de leur impact environnemental, social et de gouvernance (ESG) et ce, en toute transparence et de manière détaillée.

Chaque semaine, la rédaction de ChannelBiz donne la parole à un spécialiste IT et Tech, qui apporte un éclairage plus personnel sur l’actualité et les tendances du Channel. Cette semaine, c’est Nicolas Ruban, cofondateur d’co-fondateur d’iSupplier, qui se prête à l’exercice.

Parmi les leviers essentiels de cette transition, les achats responsables émergent comme un axe stratégique clé. En influençant directement la chaîne de valeur, ils permettent non seulement de réduire l’empreinte environnementale, mais également de promouvoir des pratiques sociales éthiques et de renforcer la résilience économique.

Cependant, les attentes ne se limitent plus à de simples déclarations d’intention, les entreprises doivent prendre des engagements concrets et mesurables. Intégrer une telle politique d’achat c’est donc à la fois répondre à des défis mais aussi saisir l’opportunité de transformer son modèle d’affaires pour le rendre plus compétitif, durable et innovant. Dans ce contexte, comment intégrer efficacement des pratiques durables tout en tirant parti de leurs nombreux bénéfices ?

De la stratégie à l’action : les piliers des achats responsables

Les achats responsables reposent sur trois axes essentiels. Ces dimensions, interconnectées, offrent une approche holistique pour repenser la manière dont les entreprises sélectionnent et collaborent avec leurs fournisseurs.

La durabilité environnementale, en réduisant l’empreinte carbone et en intégrant des pratiques comme l’économie circulaire ou l’utilisation de matériaux durables ;

L’engagement social, en collaborant avec des fournisseurs respectueux des droits humains et en favorisant l’inclusion sociale, notamment via des partenariats avec des entreprises locales ou solidaires ;

La résilience économique, en construisant des relations de confiance et en stimulant l’innovation grâce à des collaborations stratégiques sur le long terme.

La mise en œuvre d’une stratégie d’achats responsables répond donc à l’urgence actuelle tout en offrant des leviers concrets de transformation et de performance. Pour être efficace, elle repose sur une méthodologie rigoureuse en trois étapes. Diagnostiquer et évaluer l’impact de la chaîne d’approvisionnement permet d’identifier les zones à risque, comme les fournisseurs à fort impact carbone ou les pratiques sociales inadéquates. L’utilisation d’outils comme DataCarbone permet de mesurer précisément l’empreinte carbone des prestations IT, offrant ainsi une vision claire des contributions à réduire. Ensuite, il s’agit de fixer des objectifs clairs et mesurables en intégrant des critères environnementaux et sociaux dans les appels d’offres, comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, la mobilisation des parties prenantes est essentielle : accompagner les fournisseurs dans cette transition et sensibiliser les équipes internes pour ancrer durablement ces pratiques.

Une réelle opportunité de transformation

Au-delà de l’impératif moral et réglementaire, cette politique représente une formidable opportunité de transformation pour les entreprises. En adoptant ces pratiques, elles peuvent non seulement réduire leurs impacts, mais aussi améliorer leur performance globale et se différencier dans un marché de plus en plus exigeant.

A long terme, ils permettent de réaliser des économies. L’intégration de l’économie circulaire, la réduction des déchets et l’optimisation des ressources peuvent entraîner des gains significatifs en termes de coûts. De même, l’efficacité énergétique et la gestion raisonnée des matériaux offrent des avantages compétitifs durables.

Ces démarches permettent également de se positionner stratégiquement sur un marché en pleine évolution. Les clients privilégient désormais les entreprises qui affichent des engagements concrets et crédibles en matière de développement durable. Les investisseurs, quant à eux, favorisent celles qui alignent leurs pratiques sur des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). En s’engageant dans des achats responsables, les entreprises renforcent leur attractivité tout en réduisant les risques opérationnels et réputationnels.

Les entreprises qui intègrent dès aujourd’hui ces pratiques ne se contentent donc pas de répondre aux défis de notre époque : elles bâtissent un modèle d’affaires durable et résilient, essentiel pour relever les enjeux de demain.

Nicolas Ruban, co-fondateur et PDG d’iSupplier, de conclure :

Les achats responsables s’imposent aujourd’hui comme une évidence. Face aux défis environnementaux, sociaux et économiques, ils représentent une réponse concrète et efficace. Mais bien plus qu’une simple obligation, ils constituent une opportunité pour les entreprises de transformer leurs pratiques, d’innover et de se différencier durablement. En plaçant les achats au cœur de leur stratégie, les entreprises peuvent non seulement relever les défis actuels, mais aussi se positionner en leaders de la transition vers un modèle économique plus résilient et respectueux des enjeux sociétaux. L’avenir appartient à celles qui sauront conjuguer performance et responsabilité.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.