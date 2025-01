Nouvelle Freebox Pro : que retenir des innovations dévoilées par Free Pro ?

Avec sa nouvelle FreeBox Pro, Free Pro entend répondre aux besoins croissants des entreprises en connectivité avec un débit fibre symétrique annoncé à 8 Gbit/s en montant comme en descendant. Elle intègre un processeur quad-core à 2,2 GHz permettant une analyse des flux en temps réel pour optimiser la sécurité et prioriser les tâches critiques.

Connectivité et performance ultra-rapide

Free Pro met également en avant l’intégration du Wi-Fi 7, qui offrirait une connectivité fluide dans des environnements professionnels denses. Ce Wi-Fi peut connecter jusqu’à 100 appareils simultanément et utilise une technologie Mesh pour s’adapter aux besoins des utilisateurs. Des répéteurs Wi-Fi 7 sont également proposés pour étendre la couverture des locaux.

En complément, la Freebox Pro propose quatre ports Ethernet 2,5 Gbit/s, permettant de connecter directement plusieurs équipements critiques tout en maintenant un débit élevé et stable. Ces caractéristiques techniques visent à répondre aux besoins des PME dont les activités dépendent fortement de la performance réseau.

Cybersécurité et protection des données

Free Pro met l’accent sur la cybersécurité avec sa solution Cyber Protect Essentiel. Cette offre inclut une surveillance des flux réseau 24/7 grâce à un SOC (Security Operations Center) localisé en France. « L’analyse des flux en temps réel et les réponses immédiates aux menaces renforcent la protection des TPE et PME face aux cyberattaques », déclare Free Pro.

La box propose également un stockage local via un disque dur NVMe de 1 To, extensible à 2 To. Pour assurer la redondance et la disponibilité des données, Free Pro mentionne son service Cloud Sync Pro, qui repose sur trois datacenters situés en France. Ces centres sont certifiés ISO 27001, garantissant des standards élevés de sécurité des données.

Durabilité et responsabilité environnementale

Free Pro annonce une réduction de 40 % de la consommation énergétique de la Freebox Pro par rapport à la version précédente, grâce à l’optimisation de ses composants électroniques. En mode veille, cette consommation pourrait être réduite jusqu’à 95 %.

Dans une démarche d’économie circulaire, Free Pro précise que la box est conçue pour durer plus de 10 ans et que ses boîtiers sont fabriqués à partir de matériaux recyclables. L’entreprise a également reçu une médaille d’or Ecovadis, se plaçant dans le top 5 % des entreprises les plus performantes en matière de RSE.

En termes d’impact environnemental, Free Pro annonce que ses datacenters utilisent de l’énergie issue à 100 % de sources renouvelables, participant ainsi à la réduction des émissions de CO2 liées aux activités numériques.

Services pour les entreprises

Selon Free Pro, l’installation et la gestion des services sont simplifiées grâce à une interface intuitive, l’Espace Client Pro. Cet outil permet de centraliser la téléphonie, le réseau et le stockage. Les clients bénéficieraient également d’un support technique disponible 24/7, avec une option premium garantissant une première réponse en moins de deux heures ouvrées.

Free Pro indique par ailleurs que des formations sont disponibles pour accompagner les PME dans la prise en main des outils, en particulier pour optimiser l’usage des fonctions avancées comme la gestion multi-sites ou le monitoring réseau.

Free Pro présente la Freebox Pro comme une solution complète et sans engagement pour accompagner les TPE et PME dans leur transformation numérique. Entre performance, cybersécurité et durabilité, cette offre se veut en phase avec les attentes actuelles des entreprises françaises.

