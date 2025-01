Convergence IT et Telecom : cap vers l’IA

Le marché des communications d’entreprise connaît une transformation sans précédent. Avec l’explosion de l’IA et l’essor du travail hybride, les revendeurs ont plus que jamais besoin d’accompagnement.

Alors que le travail hybride redéfinit les attentes des entreprises, les communications professionnelles doivent répondre à des attentes de flexibilité et d’interopérabilité inédites. Le Cloud s’impose comme un levier majeur dans cette transformation, mais il s’accompagne aussi de défis majeurs, notamment dans les secteurs réglementés tels que la finance ou la santé. « Certaines entreprises privilégient encore des modèles sur site pour des raisons de souveraineté et de sécurité, explique Emmanuel Schupp, directeur général d’Avaya France. Cela crée un marché hybride, où le Cloud coexiste avec des infrastructures plus traditionnelles. »

Le Cloud et l’IA, moteurs de la transformation

L’intelligence artificielle s’impose également comme un accélérateur de performance dans les communications. Les centres de contact, en particulier, bénéficient d’outils analytiques et prédictifs qui transforment la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients. « Grâce à l’IA, les entreprises peuvent non seulement améliorer l’expérience client, mais aussi anticiper leurs besoins, avec de l’analyse prédictive, et automatiser les échanges, souligne Emmanuel Schupp. Des avancées technologiques qui permettent de personnaliser les interactions tout en optimisant les ressources. »

« Les entreprises ne cherchent pas seulement des technologies ; elles veulent des solutions capables d’évoluer avec elles et d’accompagner leurs propres transformations »

Cette capacité à combiner efficacité et personnalisation est devenue cruciale pour fidéliser les clients dans un environnement de plus en plus concurrentiel. « Les entreprises ne cherchent pas seulement des technologies ; elles veulent des solutions capables d’évoluer avec elles et d’accompagner leurs propres transformations », ajoute-t-il. Le marché des communications d’entreprise connaît une transformation sans précédent. Avec l’explosion de l’IA et l’essor du travail hybride, les revendeurs ont plus que jamais besoin d’accompagnement.

Des opportunités pour les partenaires

Avaya n’a pas seulement repensé ses offres pour répondre aux besoins des entreprises : elle a également développé des modèles commerciaux adaptés à ses partenaires. En mode « sales agent », Avaya gère directement la facturation des clients finaux. En mode « distribution », les partenaires prennent en charge la relation client tout en bénéficiant de l’expertise technique et commerciale d’Avaya. Ce positionnement attire de nouveaux partenaires, comme Koésio, qui a élargi son activité, adoptant notamment les solutions Cloud d’Avaya.

«Nous travaillons main dans la main avec nos partenaires pour leur permettre de réussir sur un marché exigeant, mais porteur»,

«Nous travaillons main dans la main avec nos partenaires pour leur permettre de réussir sur un marché exigeant, mais porteur», explique le directeur général. Les évolutions technologiques et réglementaires créent également un besoin accru de montée en compétences. « Les partenaires qui investissent dans la formation et la certification peuvent vraiment se différencier durablement. C’est un levier clé pour capter des parts de marché et renforcer leur crédibilité auprès des clients », note Emmanuel Schupp.

Diversification sectorielle

Outre les secteurs traditionnels, des secteurs tels que l’éducation ou la santé adoptent eux aussi de plus en plus d’outils de collaboration avancés. Ces environnements nécessitent des solutions interopérables et intuitives pour accompagner leur transition numérique. Pour les revendeurs, ces secteurs offrent une opportunité de diversification avec des besoins en constante évolution. « Ce marché évolue vraiment rapidement, et les besoins des entreprises et des administrations vont rester forts en 2025. Les partenaires qui investissent dans leur transformation seront les plus à même de capter ces opportunités, cette année encore », conclut Emmanuel Schupp.

Crédit Photo : Emmanuel Schupp, directeur général d’Avaya France

