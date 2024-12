Sharp renforce sa présence dans les services IT avec l’acquisition du français Apsia

Apsia vient enrichir le portefeuille de services IT de Sharp tout en renforçant sa présence sur le marché européen.

Apsia : une expertise dans le Cloud et l’IA

Avec un chiffre d’affaires de 22,5 millions d’euros en 2022 et plus de 150 collaborateurs, Apsia est reconnue pour ses compétences dans des domaines clés : CRM, ERP, cybersécurité, exploitation des données, IA, et audit Cloud. L’entreprise offre également des services de conseil et d’intégration, des expertises recherchées par les entreprises en quête de solutions technologiques avancées.

L’arrivée d’Apsia dans le giron de Sharp s’inscrit dans une stratégie d’expansion claire. Yoichi Tomota, Président de Sharp Electronics Europe, précise : « Cette acquisition représente un tournant majeur pour Sharp Europe dans sa stratégie d’expansion et de diversification de ses services IT en Europe. Sharp et Apsia partagent une vision commune centrée sur le client, ce qui permettra de mieux répondre aux besoins évolutifs de notre clientèle actuelle et future à l’échelle européenne. »

Un tremplin pour l’expansion européenne d’Apsia

Pour Apsia, ce rapprochement représente une opportunité de consolider son positionnement sur le marché européen. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre un pionnier de l’innovation comme le groupe Sharp. L’ambition d’Apsia a toujours été d’accélérer son développement sur le marché Européen », déclare Olivier Massonnat, PDG d’Apsia. Il souligne également l’importance de cette alliance dans le contexte des besoins croissants liés à la transformation Cloud et à l’intégration de l’IA dans les outils de gestion.

Cette collaboration permettra à Apsia de conserver sa marque et son identité sur le marché français, tout en bénéficiant des ressources et du réseau de Sharp pour accompagner davantage d’entreprises dans leur transition numérique.

Un positionnement renforcé dans les services IT

En France, Sharp propose déjà une offre variée combinant solutions d’impression, outils de collaboration et services IT, s’adressant aussi bien aux entreprises qu’aux institutions publiques et éducatives. Cette acquisition marque une nouvelle étape dans l’enrichissement de son portefeuille, notamment pour les acteurs cherchant des solutions IT clé en main.

Fort de son expertise et de son ancrage international via Sharp Corporation, Sharp Europe continue d’investir dans des solutions innovantes, répondant aux enjeux technologiques et organisationnels des entreprises.

Crédit Photo : Olivier Massonnat, PDG d’Apsia (compte Linkedin)

