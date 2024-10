Red Hat Summit 2024 : entre IA, Open Source et virtualisation

Une fois par an désormais, à Paris comme dans d’autres grandes villes d’Europe et du monde (une vingtaine en tout), Red Hat organise une journée riche en « keynotes », rencontres et échanges. L’heure de faire, au sein de la communauté Red Hat, le point sur le marché et les solutions de cet éditeur incontournable de l’Open Source à l’heure de l’explosion de l’intelligence artificielle.

Le ban et l’arrière-ban des clients de la firme au chapeau rouge, des partenaires techniques ou commerciaux et de nombreux curieux ou prospects, se sont ainsi donnés rendez-vous à l’invitation de Red Hat le 8 octobre dernier au Palais de la Mutualité, en plein quartier latin.

OpenShift AI : la réponse de Red Hat à l’IA générative et prédictive

Après avoir remercié tous les sponsors et exposants qui ont permis l’organisation de cette journée, la « keynote » inaugurale, animée par Claire Delalande, VP of EMEA marketing, et Remy Mandon, France Country Manager, a d’abord mis le focus sur l’importance de l’écosystème Cloud hybride et ouvert. S’en est suivi un plaidoyer, connu mais toujours efficace, pour l’Open Source qui permet toutes les révolutions en cours et celles à venir…

Et bien entendu, on a parlé d’IA et d’IA générative, de LLM au travers notamment de l’association avec IBM Research et son « Granite » qui permet déjà la réalisation de projets d’envergure mais surtout d’aboutir à OpenShift AI (évolution d’OpenShift). Soit une plateforme commune au cœur du porfolio de Red Hat, autour de trois axes : la sécurité, la flexibilité et la portabilité. Le tout repose sur des plateformes Open Hybrid Cloud d’une part, sur un écosystème partenaires d’autre part (matériel, accélérateurs, modèles et mise en œuvre).

Virtualisation : un pilier de longue date chez Red Hat, renforcé avec OpenShift

Côté modèles, on a découvert en pratique « Red Hat Enteprise Linux AI » qui incluent les modèles « Granite » LLM, InstructLab, un outillage IA open source et des optimisations de Linux pour l’IA. OpenShift AI s’avère être le fer de lance de cette offre avec trois arguments à la clé : son adaptation aussi bien à l’IA prédictive qu’à l’IA générative, sa capacité à faciliter et accélérer la mise en production des applications et de leurs modèles d’IA et ses caractères sécurisés, flexibles sur le choix des modèles et du matériel, portable sur le Cloud hybride.

Avant de conclure par un échange autour de l’IA avec Intel, sponsor de l’événement, le registre de la virtualisation n’a pas été oublié. Une virtualisation occupant Red Hat depuis au moins 2007 avec l’apparition de l’hyperviseur Open Source KVM qui a rapidement fait ses preuves. Il est aujourd’hui massivement adopté par l’industrie, le commerce et les services. « Nous sommes pionniers et un acteur essentiel des KVM », nous dit-on, avant d’ajouter que désormais OpenShift va hériter d’OpenShift virtualisation, présentée comme une plateforme conçue pour les enjeux du présent et du futur, aussi bien dans le Cloud qu’en « on-premise » (de concert avec les « grands » acteurs internationaux : IBM, DELL, AWS et Hewlett-Packard Enterprise).

Retrouvez chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : Le magazine des revendeurs, MSP et intégrateurs en France. 60 pages pour tout comprendre des enjeux de la distribution IT & Tech et des tendances du marché Cyber, Infra, Telecom et AV. Et Pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.fr.