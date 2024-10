Cyber : Cloudflare rachète Kivera et sa plateforme dédiée à la sécurité, la protection des données et à la conformité

Cloudflare annonce l’acquisition de Kivera, une plateforme cloud dédiée à la sécurité, à la protection des données et à la conformité. L’alliance de Kivera et de la plateforme Cloudflare One doit permettre au spécialiste du cloud d’intégrer des mesures de contrôle directement au sein du processus de déploiement cloud (« in-line ») afin de prévenir les risques et les problèmes de sécurité avant qu’ils ne surviennent, de manière à créer un parcours cloud plus rapide, plus simple et plus sécurisé.

Gartner® estime que, « d’ici 2027, 99 % des enregistrements compromis dans les environnements cloud résulteront d’erreurs de configuration de la part de l’utilisateur ou de comptes compromis, et non d’un problème chez le fournisseur de cloud ». Les moyens traditionnels utilisés pour répondre à ces risques, comme les systèmes de gestion du niveau de sécurité dans le cloud (Cloud Security Posture Management, CSPM) ou les outils d’analyse de l’infrastructure en tant que code (Infrastructure as Code, IaC), n’alertent les équipes informatiques et les développeurs qu’après l’apparition d’un problème, en plaçant immédiatement ces équipes sur la défense.

Assurer une sécurité cloud simple et préventive

Parallèlement, la quantité de données circulant entre les entreprises et leurs fournisseurs de cloud a explosé, en augmentant d’autant les chances de fuites de données, de problèmes de conformité, voire, pire encore, les opportunités pour les acteurs malveillants. Un rachat commenté par les représentants de Cloudflare et Kivera :

Matthew Prince, Cofondateur et CEO – Cloudflare

« Chez Cloudflare, nous souhaitons faciliter la tâche aux entreprises qui cherchent à connecter et à protéger l’ensemble de leurs ressources connectées à Internet. Notre réseau mondial nous confère la meilleure position possible pour ce faire, pour des millions d’utilisateurs à travers le monde. Toutes les entreprises ou presque utilisent désormais plusieurs clouds pour soutenir leur activité, mais cette situation peut se traduire par davantage de risques et d’erreurs non intentionnelles. En intégrant l’équipe et la technologie de Kivera, nous serons mieux armés pour aider l’ensemble de nos clients à travailler avec un grand fournisseur de cloud de la manière la plus sécurisée et fiable possible. »

Vernon Jefferson, Cofondateur – Kivera

« Pendant bien trop longtemps, l’adoption de l’informatique cloud impliquait pour les équipes de sécurité de devoir se mettre constamment à la page. Tandis qu’elles faisaient de leur mieux pour s’assurer que les données sensibles de l’entreprise soient protégées et les obligations en matière de conformité respectées, elles se trouvaient bombardées d’alertes sur lesquelles elles devaient ensuite enquêter. Nous pensons qu’il existe une meilleure alternative, un moyen de redonner le dessus aux équipes de sécurité en éliminant le risque d’erreur au niveau de la configuration du cloud. Kivera a résolu ce problème de manière élégante et je suis heureux de pouvoir proposer cette technologie à la clientèle plus large de Cloudflare. »

En mai 2024, Cloudflare avait déjà enrichi son portefeuille de solution avec le rachat de BastionZero, spécialisé dans l’accès à l’infrastructure Zero Trust. Une acquisition qui avait pour objectif d’étendre la portée de Cloudflare One, la solution de remplacement aux VPN proposée par Cloudflare, au-delà des applications et des réseaux, jusqu’aux ressources d’infrastructure. Avec l’agrégation dess solutions de Kivera et BastionZero, Cloudflare entend assurer une gestion centralisée de la sécurité sur l’ensemble des environnements informatiques hybrides, tout en proposant un moyen moderne et adapté aux DevOps d’aider les entreprises à se connecter et à protéger leur infrastructure hybride par le biais de bonnes pratiques Zero Trust.

