[Partenariat] Kodak Alaris et ADMI s’allient pour démocratiser l’accès aux solutions de numérisation

Cet accord marque une étape clé dans la stratégie de Kodak Alaris visant à accroître sa présence sur les plateformes e-commerce, permettant à ses clients d’accéder plus facilement à sa gamme de scanners via un large éventail de distributeurs, y compris des spécialistes du commerce en ligne.

Un partenariat pour renforcer la stratégie e-commerce de Kodak Alaris

En signant cet accord, Kodak Alaris poursuit son ambition de s’adapter aux nouveaux comportements d’achat des clients, qui se tournent de plus en plus vers le commerce en ligne. Bruno Ceccon, Directeur Commercial France chez Kodak Alaris, explique : « Les habitudes de consommation changent et pour coller au plus près des nouveaux comportements d’achat des clients, nous devons nous adapter et diversifier le profil de nos partenaires. L’entrée d’ADMI au sein de notre réseau atteste de cette volonté stratégique et nous nous réjouissons de pouvoir collaborer avec les équipes d’ADMI qui ont une expérience étendue du E-commerce et qui vont donner à nos produits une nouvelle visibilité. »

Michael Sebban, Directeur Général d’ADMI, se félicite de cette nouvelle collaboration :

« ADMI est fier d’annoncer la signature de cet accord stratégique avec Kodak Alaris, un acteur de référence dans le domaine du traitement intelligent des documents. Ce partenariat reflète notre engagement à offrir à nos clients les meilleures solutions technologiques disponibles sur le marché, tout en répondant aux évolutions des besoins en digitalisation. »

Ce partenariat ne se contente pas de faciliter l’accès aux scanners de Kodak Alaris pour les professionnels et les particuliers, mais il s’inscrit également dans une démarche d’innovation continue. Grâce à son expertise de longue date, ADMI permet à Kodak Alaris d’étendre encore davantage son influence dans le secteur de la numérisation, en offrant des solutions adaptées aux besoins variés de ses clients.

ADMI : acteur clé pour élargir l’accès aux solutions de numérisation

Michael Sebban ajoute : « Avec Kodak Alaris à nos côtés, nous sommes convaincus que nous pourrons non seulement diversifier notre offre, mais également améliorer l’expérience utilisateur en facilitant l’accès à des solutions de numérisation innovantes, adaptées à un large éventail de professionnels et de particuliers. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans notre mission de simplifier et enrichir le commerce en ligne de produits IT et multimédias. »

Dans un contexte où la digitalisation du commerce ne cesse de s’accélérer, cet accord stratégique avec ADMI permet à Kodak Alaris de répondre aux nouvelles attentes du marché et de proposer une offre accessible à un public toujours plus large, des TPE aux particuliers, tout en renforçant sa visibilité sur le web.

Bruno Ceccon conclut : « Nous sommes très heureux d’avoir ADMI à nos côtés, un partenaire stratégique qui va nous permettre d’ouvrir de nouvelles opportunités de marché et d’étendre notre offre digitale. »

Crédit Photo : Michael Sebban, Directeur Général d’ADMI (compte Linkedin)

