[Nomination] Un nouveau Directeur Général pour l’entité conseil de l’ESN ITS Group

De formation ingénieur avec une spécialisation en Mécanique des fluides à l’Université Pierre et Marie Curie, Frédéric Poulmarch apportera une nouvelle dynamique et une expertise approfondie à son équipe.

Une nomination commentée par le principale interessé :

« L’évolution et l’accompagnement sont les priorités de Thémis pour les mois à venir. Nous sommes fiers de lancer une nouvelle promotion de « Runner Managers » et de renforcer notre équipe commerciale pour atteindre des objectifs plus grands. D’ici fin 2026, nous visons l’ambitieux cap des 100 collaborateurs, soutenus par une équipe de management solide et des consultants impliqués. Parce que, j’en suis convaincu, pour citer Isaac Newton : « Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. Je tiens à remercier Jean-Michel, Philippe et l’équipe de management Thémis pour leur confiance et leur accompagnement. »

Depuis 2016, , Frédéric Poulmarch occupait le poste de Directeur adjoint en charge de la practice Banque, avant sa promotion de Directeur Général le 1er juillet 2024. Sa carrière professionnelle est notamment marquée par 16 ans d’expérience dans divers cabinets de conseil. Avec cette nomination, il rejoint également le comité de Direction d’ITS Group aux côtés de Jean-Michel Bénard, Philippe Sauvé, Stéphane Grange, Denis Guibé, Geoffroy De Lavenne, Jean-Cédric Miniot, Stéphane Reytan et Marzena Gros.

