ESN : Le groupe Dynamips renforce son implantation locale dans l’ouest avec le rachat d’UPLINK

Le Groupe Dynamips continue son déploiement dans le Grand Ouest, avec le rachat de la société UpLink dans le Maine-et-Loire. Les savoir-faire et les services proposés par UpLink viennent ainsi renforcer ceux de Dynamips. Le groupe a tenu a préciser lors de l’annonce du rachat que l’ensemble de l’équipe d’UpLink serait conservée.

Dynamips et UPLINK : un mariage après 5 ans de vie commune

Un rapprochement qui ne dépaysera pas les collaborateurs des deux ESN, qui partagaient déjà depuis 5 ans le même bâtiment, à Angers. Au niveau de la gouvernance, Eric Brossard, directeur général d’UpLink, va céder sa place à Pascal Fortin, actuellement Directeur de Dynamips Angers, mais il restera en accompagnement pendant 3 mois pour toute la partie commerciale. Il assurera également la transition auprès de ses clients, dont il est très proche. Cette période permettra à Pascal Fortin de bien comprendre le fonctionnement des équipes et l’organisation d’UpLink.

En 21 ans, UpLink est devenu l’un des 3 principaux acteurs de la région dans la gestion des parcs informatiques professionnels. Son chiffre d’affaires représente 20% de celui de Dynamips Angers, c’est donc une croissance importante. Pour Dynamips, au-delà de contribuer à leur objectif de croissance externe annuel, cette union forte vient ancrer la notoriété du groupe sur le territoire

« Je n’étais pas dans une démarche cession mais après avoir été approché par Dynamips, j’ai eu le sentiment que c’était naturel de se rattacher à ce groupe similaire à notre entreprise sur toute la ligne, explique Eric Brossard, directeur général d’UpLink. La confiance s’est de suite instaurée avec Antoine Voillet, PDG de Dynamips, avec qui nous partageons valeurs et visions communes. De mon côté, je vais introduire Pascal Fortin auprès de nos clients et je partirai vers de nouveaux horizons professionnels en Charente-Maritime. Ce rachat est une véritable opportunité pour mon équipe, pour nos clients, qui pourront bénéficier d’une consolidation de services, d’une équipe toujours aussi qualifiée et voir même de meilleures conditions d’achat parfois. Je suis convaincu que c’est la meilleure chose qui pouvait arriver à UpLink » .

Crédit Photo : Antoine Voillet et Eric Brossard, Linkedin

Retrouvez chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : Le magazine des revendeurs, MSP et intégrateurs en France. 60 pages pour tout comprendre des enjeux de la distribution IT & Tech et des tendances du marché Cyber, Infra, Telecom et AV. Et Pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.fr.