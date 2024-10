L’intégrateur Duonyx rejoint le groupe STORDATA

Stordata, spécialisé en gestion et sécurisation de la donnée, s’apprète à intégrer l’intégrateur Duonyx. Duonyx s’était de son côté orientée vers la sécurité et la gestion des données. Les deux fondateurs de Duonyx deviendront alors actionnaires du groupe ainsi formé.

Un rapprochement officialisé d’ici la fin du 2nd semestre 2024 ?

Le rapprochement permettrait aux clients Duonyx de bénéficier du savoir-faire historique de Stordata en Transformation IT, Cloud et MCO. Cette opération permettrait au groupe de renforcer ses capacités en matière de cybersécurité et de conteneurisation afin de répondre aux besoins croissants de ses clients et d’offrir des solutions encore plus robustes et sécurisées. Le groupe accélérerait également ses partenariats avec des fournisseurs de premier plan, garantissant ainsi

l’accès aux technologies les plus avancées et innovantes du marché à ses clients.

Une nouvelle étape qui ravie Olivier Teichman, président de Stordata, et Joël Thouvenin, son directeur général :

« Cette acquisition est une étape cruciale pour Stordata. Elle nous permet de renforcer notre position de leader sur le marché et d’offrir à nos clients des solutions performantes et sécurisées intégrant encore plus la dimension Cybersécurité. »

AInsi que Caroline Desmarquest et Guillaume Loisance, fondateurs de Duonyx :

« Nous sommes ravis de nous rapprocher de Stordata. La création de ce groupe nous permettra d’accélérer notre croissance et de continuer à innover pour répondre aux besoins de nos clients notamment par le renforcement de notre offre de services. »

La finalisation de cette transaction interviendrait d’ici la fin du 2nd semestre 2024,sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires compétentes et des autres conditions habituelles pour une transaction de cette nature.

Fondée en 2014 par Caroline Desmarquest et Guillaume Loisance, Duonyx commercialise des solutions logicielles et matérielles autour de la gestion et la protection des données. Duonyx se distingue également par une expertise poussée en cybersécurité et sur la conteneurisation. La société propose des solutions innovantes pour répondre aux défis actuels et futurs des entreprises, en collaboration étroite avec des fournisseurs de premier rang. Au travers de cette opération, Caroline et Guillaume deviendraient actionnaires du groupe et continueraient d’exercer un rôle opérationnel dans le développement commercial, le renforcement des compétences techniques et les partenariats fournisseurs.

Crédit photo : Caroline Desmarquest et Guillaume Loisance, sur duonyx.com

