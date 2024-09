Enjeux Telecom : Avec le rachat de Micro Info Expert, l’opérateur Stelogy renforce ses positions sur le marché de la santé

Nouvelle étape aujourd’hui avec le rachat de l’opérateur Micro Info Expert (MIE), opérateur de services IT & Telecoms, qui doit permettre à Stelogy de se positionner sur un secteur stratégique : la santé.

Micro Info Expert : spécialiste du secteur du médical

Alors que Stelogy a su s’imposer au fil de ses dernières acquisitions comme un acteur majeur des services Telecom et Cloud auprès des entreprises et des collectivités, le groupe avais mis l’accent ces derniers mois sur le renforcement de ses positions sur des marchés verticaux stratégiques pour lui. L’acquisition de Micro Info Expert (MIE) succède ainsi à celle d’ORDAGO, fin 2023, opérateur spécialisé lui sur le secteur des services à la personne.

Le rachat de Micro Info Expert (MIE) va permettre à Stelogy de compléter son portefolio de solutions sur le marché de la santé : Fort d’une base de plus de 1 000 clients, principalement dans la région Ouest, et d’un chiffre d’affaires de 4,8 millions d’euros en 2023, l’opérateur avait su développer une exeprtise rare sur ce secteur, autour de solutions d’hébergement des données de santé, de cybersécurité, et de mise en conformité RGPD).

Un rapprochement salué par Geoffroy Luttman, Président de MIE

« Rejoindre Stelogy, c’est donner aux équipes MIE l’opportunité de participer à un projet ambitieux, qui permettra d’offrir à nos clients une gamme d’offres et une couverture géographique élargies, avec l’appui d’équipes aux expertises reconnues »

Une nouvelle BU Santé de 20 millions d’euros pour Stelogy

Avec cette nouvelle acquisition, Stelogy se dote d’une BU santé de de plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, et poursuit la mise en place de sa stratégie « AMBITION 2027 », mise en avant par le groupe : « L’intégration de Micro Info Expert (MIE) dans notre groupe offre une opportunité unique de développer des synergies commerciales fortes entre nos différentes entités. Les services spécialisés de MIE dans le secteur médical, combinés à notre expertise télécom et Cloud, nous permettent de proposer des solutions à haute valeur ajoutée, augmentant ainsi la satisfaction et la fidélisation de nos clients. », déclare Jean-Philippe Melet, Président du groupe.

Le groupe Stelogy adresse aujourd’hui 25 000 clients BtoB, pour un chiffre d’affaire annoncé de 120 millions d’euros en 2023. Il s’appuie en France sur 10 agences reparties sur le territoire, ainsi que sur un réseau de vente indirecte de 450 revendeurs.

Crédit photo : Jean-Philippe Melet, Président de Stelogy (compte Linkedin)

