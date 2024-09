Comment Trend Micro muscle son jeu en matière d’IA

Trend Micro continue d’investir sur l’IA. En renforçant ses partenariats stratégiques et en s’impliquant dans des initiatives comme la CoSAI, l’éditeur entend rappeller son rôle de pionnier dans la protection des infrastructures numériques et dans la promotion d’une IA sécurisée et responsable.

Trend Micro vient d’annoncer un partenariat avec GMI Cloud, fournisseur de cloud GPU natif optimisé pour les charges de travail d’IA et de machine learning (ML). Une collaboration stratégique pour l’éditeur, qui doit lui permettre de renforcer la sécurité des environnements de calcul haute performance (HPC) et de protéger toujours plus efficacement les données sensibles des entreprises et des administrations. La plateforme Trend Vision One, intégrée au Cluster Engine de GMI Cloud, doit ainsi apporter une meilleure détection proactive des menaces, notamment dans des environnements isolés. En s’appuyant sur l’exploitation des microservices NVIDIA NIM et du calcul accéléré.

Trend Micro collabore avec GMI Cloud pour renforcer la sécurité des environnements de calcul haute performance (HPC)

Un partenariat qui intervient alors que la sécurité des données dans le cloud devient une priorité pour les organisations. Des incidents récents, notamment ceux impliquant CrowdStrike, ont révélé des vulnérabilités parfois critiques en matière de cybersécurité dans les systèmes cloud. Pour y répondre, Trend Micro et GMI Cloud se sont donc retrouvés pour développer des solutions de cloud privé alimentées par GPU, axées sur la sécurité. Selon Alex Yeh, fondateur et COO de GMI Cloud, cette initiative vise à garantir que les organisations les plus surveillées puissent utiliser l’IA sans compromettre la souveraineté de leurs données.

Trend Micro place désormais la sécurité de l’IA au cœur de sa stratégie. Alors que l’intégration de l’IA dans le domaine de la cybersécurité se limite souvent à des applications telles ques chatbots ou les synthétiseurs d’alertes, peu de ressources étaient consacrées à sécuriser ces technologies. Kevin Simzer, COO de Trend Micro, souligne d’ailleurs que l’évolution de la plateforme de sécurité de l’entreprise et la collaboration avec des partenaires comme GMI Cloud sont devenues cruciales pour mieux appréhender et gérer les risques complexes liés à l’utilisation de l’IA.

Un engagement vers une IA responsable

En parallèle de son partenariat avec GMI Cloud, Trend Micro renforce son engagement en faveur d’une utilisation responsable de l’IA. La société a récemment rejoint la Coalition for Secure AI (CoSAI), qui rénit des leaders technologiques tels qu’Amazon, Google, NVIDIA, Microsoft et IBM, pour promouvoir des pratiques de sécurité avancées dans le domaine de l’IA. En tant que membre de la CoSAI, Trend Micro entend jouer un rôle plus important dans l’élaboration de politiques réglementaires et de meilleures pratiques pour garantir la sécurité des déploiements d’IA.

Une des premières initiatives de Trend Micro au sein de la CoSAI consiste ainsi à accompagner les organisations dans leur adaptation aux évolutions rapides de l’écosystème cybernétique. L’éditeur dirigera l’élaboration d’un cadre de référence destiné à aider les entreprises et les gouvernements à identifier les investissements nécessaires pour contrer les cyberattaques alimentées par l’IA. Ce cadre inclura également des stratégies d’atténuation des risques, ainsi que des recommandations pour ajuster les investissements en cybersécurité en fonction de l’évolution des menaces liées à l’IA.

Cet engagement en faveur d’une IA sécurisée s’inscrit dans une vision plus large de Trend Micro, qui aime rappeller que l’entreprise a été parmi les premières à formuler une charte pour une utilisation responsable de l’intelligence artificielle. Une charte vise à garantir que les technologies d’IA soient déployées de manière éthique et sécurisée, tout en protégeant la confidentialité des données sensibles. En collaborant avec des partenaires industriels de premier plan, Trend Micro souhaite continuer de contribuer activement à définir l’avenir de la sécurité de l’IA.

