[Business] Comment l’éditeur Armis a doublé son ARR en 18 mois, pour le porter à 200 millions ?

Armis protége l’ensemble de la surface d’attaque des organisations en gérant en temps réel l’exposition aux cyber-risques. Armis Centrix, sa plateforme cloud, avec sa suite de solutions, réduit de manière proactive tous les risques liés aux actifs connectés. Elle identifie chaque actif, au sein de l’entreprise jusqu’au cloud, remédie aux vulnérabilités et bloque les menaces. Une approche qui assure la protection de tous les actifs critiques de l’entreprise.

La croissance de l’entreprise a d’abord été boostée par Armis Centrix, sa plateforme dédiée à la gestion de la cyber-exposition et basée sur l’IA. Une plateforme adoptée par 35 des 100 premières entreprises du classement Fortune. Des clients à l’instar de United Airlines, Postal Service (Service postal américain), Ryanair, Mondelez, Reckitt et Flex qui font confiance à Armis pour les aider à naviguer dans des environnements cyber parmi les plus complexes. Des déploiements à l’échelle nationale, locale et fédérale au sein de ces entités ont permis une adoption étendue des solutions proposées par Armis. Armis a également connu un essor continu en Amérique du Nord et dans les zones EMEA et Asie-Pacifique.

CTCI et Silk Security pour renforcer le portefeuille solution

La demande pour Armis Centrix se poursuit à un rythme très rapide. Armis a élargi ses capacités et ses offres grâce à deux acquisitions successives, au début de cette année : CTCI et Silk Security. Les suites de produits Armis Centrix assurent désormais une réduction plus approfondie des vulnérabilités, la priorisation, la remédiation, la gestion des risques et une veille sur les menaces. Au cours de ces dernières années, Armis a développé une approche de partenariat de premier ordre et connu l’expansion grâce à certains partenariats clés avec des entreprises telles que : Accenture, Blackwood, Booz Allen Hamilton, CDI, Fortinet, GuidePoint Security, HCl, KPMG, Nomios, Optiv, Presidio, PWC, Softcat, Source IT Technologies, Telia Cygate, WWT et les places de marché d’AWS et de Google.

Yevgeny Dibrov, Co-Founder et CEO d’Armis :

« Il s’agit d’une étape majeure qui témoigne non seulement notre croissance financière significative au cours de l’année écoulée, mais aussi de la confiance inébranlable que nous accordent les entreprises Fortune 100, 200 et 500 ; les grandes organisations privées ; les systèmes de soins de santé ; ainsi que les gouvernements pour la protection de leurs actifs et de leurs infrastructures critiques. Notre engagement, qui n’a jamais été aussi fort, vise à doter les entreprises d’une robuste intelligence des actifs et de la sécurité associée, de stratégies de défense proactives et d’une gestion complète des risques. Alors que nous continuons à croître dans tous les secteurs, cette étape majeure renforce notre objectif : permettre à chaque organisation d’opérer en toute confiance face à l’évolution des menaces. »

« Au cours de l’année passée, nous avons mis l’accent sur une croissance efficace, le développement de l’engagement des clients, l’adoption de notre plateforme Armis CentrixTM et de ses 5 suites de produits. De plus, nous nous sommes davantage concentrés sur le fait d’accroître l’engagement de nos partenaires de distribution », a précisé Jonathan Carr, Chief Financial Officer d’Armis. « Grâce à nos récentes acquisitions et à l’élargissement de nos capacités, nous continuons à observer une forte demande pour notre plateforme et ses produits. Notre croissance dépasse largement les principaux critères de référence des entreprises publiques et ceux des pairs de notre secteur », a ajouté Jonathan Carr.

Des performances saluées par plusieurs analystes, dont Frost & Sullivan qui lui a notamment décerné deux Best Practices awards: Customer Value Leadership for OT Cybersecurity et Technology Innovation Leadership for Global Healthcare Cybersecurity.

