Enreach for Service Providers lance son offre « PaaS EUPCloud » auprès de ses partenaires.

Enreach for Service Providers, au sein du groupe Enreach, est l’un des leaders européens en matière de solutions de contact convergent. Il vient d’annoncer une nouvelle offre Plateforme as a Service (PaaS) dédiée à son réseau de partenaires intégrateurs (généralistes et métiers), revendeurs et opérateurs.

Qui est Enreach for Service Providers ?

Enreach for Service Providers se présente comme « un leader européen des solutions de contact convergent » dont la mission est de créer des solutions de contact “mobile-first” customisables, permettant « à ses partenaires de prospérer et aux utilisateurs de transformer leurs interactions ». Le groupe Enreach dont Enreach for Service Providers est l’une des entités est présent dans plus de 25 pays et compte plus de 1 000 employés.

Quelle est sa plateforme phare ?

La plateforme customisable-by-design « Enreach UP » cible les fournisseurs de services et les intégrateurs qui peuvent grâce à elle offrir à leurs clients des services à valeur ajoutée incluant les fonctionnalités de téléphonie d’entreprise riches (PBX, SVI…), des services de communications unifiées, de convergence fixe-mobile (FMC), de collaboration vidéo, de messagerie instantanée, de centres d’appels entrants et d’agents conversationnels, intégrés de manière transparente aux services mobiles, à Microsoft Teams, aux CRMs et ERPs.

Comment est disponible cette plateforme ?

« Enreach UP » est disponible en marque blanche. A la clé : une expérience utilisateur personnalisée, une approche BYOx (opérateur, OSS/BSS/mobile), des API pour l’automatisation, les intégrations métiers et l’IA, ainsi que plusieurs modes de déploiement et de configuration, y compris le PaaS infogéré.

Et EUPCloud alors ?

Reposant sur Enreach UP, EUPCloud est une solution 100% managée et hébergée en France par Enreach sur des « infrastructures de confiance résilientes ».

« Ainsi, explique l’entreprise, les partenaires n’ont plus à se soucier de de la gestion des mises à jour, ni de l’hébergement de la solution et peuvent se consacrer pleinement au packaging et à la commercialisation de cette offre sous leur propre marque ». Et elle ajoute : « EUPCloud permet de répondre à l’ensemble des besoins et des usages en matière de communication unifiée. »

En effet, en plus de la téléphonie enrichie, cette solution de nouvelle génération couvre notamment les sujets liés à la convergence fixe-mobile, la collaboration vidéo, la messagerie instantanée, les fonctionnalités de centre de contact, les chatbots. Le fournisseur explique qu’elle permet aussi une intégration aisée avec les services mobiles, Microsoft Teams, ainsi que les CRM et ERP

Bertrand Pourcelot, DG Enreach for Service Providers :

«Soucieux d’accroitre leur proposition de valeur, les acteurs ambitieux du Channel sont en recherche constante d’outils leur permettant de proposer simplement à leurs clients de la différentiation et des solutions à valeur ajoutée pour les accompagner dans leur transformation digitale. Sur le marché des communications unifiées, peu d’offres sont en mesure de répondre à ce besoin. C’est dans ce contexte qu’EUPCloud a été créée. »

Stratégiquement parlant

EUPCloud se positionne comme une offre PaaS complète au service de la création de valeur pour les partenaires d’Enreach for Service Providers. De ce fait, elle a été pensée et conçue exclusivement pour les acteurs du channel, ce qui doit permettre à Enreach For Service Providers de tisser de nouvelles alliances et de proposer une offre de communication unifiée de proximité performante et sécurisée.

La solution EUPCloud sera présentée officiellement à l’occasion du salon IT Partners, les 13 et 14 mars à Disneyland Paris.

