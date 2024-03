« Permettre à nos partenaires d’avoir plus d’impact sur le As-a-Service » : Pure Storage fait évoluer son programme partenaire

Pure Storage a recensé les retours de ses partenaires pour faire évoluer son programme partenaires. La transformation du programme se concentrera sur l’augmentation de la rentabilité des partenaires, une automatisation accrue, la création d’outils améliorés et la responsabilisation des partenaires afin d’accélérer de manière proactive la croissance de leurs activités.

Wendy Strusrud, Vice President Global Partner Sales de Pure Storage :

« En tant qu’entreprise axée sur les services, nous sommes fiers de nos services d’abonnement de pointe et de notre approche axée sur les partenaires. Depuis sa création, Pure Storage s’appuie à 100 % sur le channel et nous reconnaissons le rôle essentiel que jouent nos partenaires dans la fourniture de solutions de stockage innovantes à nos clients dans le monde entier. Avec cette nouvelle évolution, nous souhaitons permettre à nos partenaires de générer plus de valeur et d’impact dans l’économie « as-a-Service », tout en répondant aux besoins technologiques mondiaux dynamiques d’aujourd’hui.«

Soutenir la croissance des activités de ses partenaires à l’ère du « as-a-Service ».

Des mises à jour qui comprennent :

Un modèle de tarification programmatique évolutif et prévisible pour les partenaires : Pure Storage introduit un nouveau modèle de tarification pour fournir aux partenaires un simple tarif MSRP ( pour les produits et les services et des remises programmatiques basées sur le type de partenaire, le niveau et les enregistrements d’affaires.

La possibilité de fournir des devis de manière indépendante : De nouvelles mises à jour des outils de configuration de devis et de modèle de tarification existants de Pure Storage permettront aux partenaires, grâce à l’automatisation, d ‘effectuer des configurations et des devis indépendants , ainsi que l’intégration de l’échange de données informatisé (EDI) pour le placement des commandes.

Des Audits et rapports simplifiés : Pure Storage va mettre à jour son système de reporting SalesForce, son tableau de bord partenaire, ainsi que ses outils de recrutement et d’intégration, pour permettre aux partenaires de bénéficier d’une expérience plus cohérente sur l’ensemble de la plateforme.

Des outils d’information améliorés pour les partenaires : Pure Storage lance un tableau de bord des partenaires pour leur donner une vue globale sur tous leurs engagements avec la société et les clients. Cela englobe la visibilité dès affaires en cours jusqu’au pipeline, ainsi que des recommandations proactives guidées sur les opportunités de mise à niveau, de vente incitative et de renouvellement.

