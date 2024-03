[Partenariat] Synergy France et Rivery : Une alliance stratégique pour optimiser la gestion des données dans le Cloud

Synergy France, ESN experte en data, s’est associée à Rivery pour optimiser la gestion des données de ses clients, en facilitant leur collecte, stockage, et leur transformation. Cette collaboration technique et commerciale permet d’aborder les défis de la migration cloud, de l’exploitation en temps réel et de la sécurité des données.

Avec la migration dans le cloud de leurs données, l’exploitation des données en temps réel, la sécurisation des données, les entreprises font face à de nouveaux défis. Afin de proposer à ses clients une valorisation optimisée de la data, Synergy France a longtemps cherché le partenaire idéal. Jusqu’à réaliser son propre benchmark. Son objectif : identifier les acteurs les plus performants, en mesure d’accompagner avec elle les entreprises dans leur transformation digitale et d’optimiser la valeur de leurs données.

Un benchmark qui a fait émerger l’éditeur Rivery, jusqu’à en faire un partenaire essentiel pour l’ESN. Synergy France s’appuie depuis sur Rivery pour orchestrer l’ingestion des données, leur stockage et leur transformation. Un partenariat complémentaire, qui apporte toute satisfaction aux 2 entreprises. Une fois les données collectées, stockées et mises en sécurité, elles sont diffusées via les utilisateurs clients.

La solution de Rivery mise à disposition des clients de Synergy France propose plus de 200 connecteurs natifs entièrement gérés sur des solutions parmi les plus innovantes du marché. Rivery permet ainsi une prise en charge de la réplication CDC et SQL, une interface “low code” et des zones de fichiers personnalisées afin de s’assurer que les données sont transférées vers le cloud de manière sécurisée.

Pour Salomé Laborde-Balen, Responsable du marché francophone pour Rivery

“Il existe des collaborations qui vont de soi et le fait que Synergy France soit notre partenaire est une évidence pour nous. Ils sont performants sur le marché français et les retours de leurs clients sont enthousiastes dans ce monde où gérer sa data est complexe. Nos solutions répondent aux besoins du marché français, où les entreprises cherchent non seulement à moderniser leurs infrastructures sur le cloud, mais aussi à maintenir le niveau de qualité de leurs données. C’est dans ce contexte que Rivery joue un rôle crucial.”

Un partenariat commenté également par François Staes, CEO de Synergy France :

“Rivery est le partenaire qu’il nous faut. Leur capacité à écouter leurs clients ainsi que leur démarche pragmatique sont de réels atouts. Ils peuvent mobiliser des ressources techniques fonctionnelles en avant vente et les orienter en fonction des uses cases des clients, on-prem et sur le cloud. Travailler ensemble nous permet d’être tournés vers l’avenir et répondre aux enjeux autours de la modern data stack et du data mesh.”,

Crédit Photo : Compte Linkedin de Salomé Laborde-Balen.