Covid-19 : Extreme Networks lance un programme de soutien

Extreme Networks annonce le lancement d’un nouveau programme de financement visant à faciliter les investissements technologiques et la continuité des activités de ses partenaires et clients durant la pandémie Covid-19.

« Le programme LEAP (Lending Enablement & Assistance Program), qui s’étend jusqu’au 30 septembre 2020, offre une série de facilités et d’options flexibles pour l’acquisition de produits et services Extreme. Ce programme garantit également que les partenaires peuvent maintenir leur niveau de certification actuel et accéder à un large éventail de cours de formation en ligne gratuits et d’autres incentives. » explique le spécialiste des solutions réseaux.

Il permet notamment un report du premier paiement jusqu’à 180 jours un financement à taux 0% et un accès facilité aux solutions via le Cloud. Par ailleurs, son programme de formation de certification technique sera disponible gratuitement en ligne pour les partenaires jusqu’au 18 septembre ainsi qu’une réduction de 5% des objectifs du rabais de croissance et un gel des exigences de formation des partenaires jusqu’en janvier 2021.

« Nos partenaires de distribution sont le cœur de notre activité. C’est pourquoi Extreme a pris des mesures proactives pour s’assurer que ses partenaires puissent continuer à fournir à ses clients les solutions réseau dont ils ont besoin, tout en préservant leurs ressources en capital », précise Wes Durow, Directeur Marketing, Extreme Networks.

Tous les éléments du programme sont disponibles sur cette page.