Infrastructure Edge : les partenaires doivent regarder au-delà de VMware

[Un avis d’expert de Bruce Kornfeld, Chief Product Officer chez StorMagic]

Après avoir massivement misé sur le cloud pour sa scalabilité et sa flexibilité, elles découvrent aujourd’hui les limites de ce modèle — en termes de coûts, de latence et de fiabilité — en particulier pour les entreprises qui disposent de sites distants ou d’environnements distribués.

Dans le même temps, l’acquisition de VMware par Broadcom, accompagnée d’une transition vers un modèle d’abonnement obligatoire entrainant une hausse des coûts et moins de flexibilité au niveau des licences, a profondément bouleversé le marché des hyperviseurs. Si bien que plus de la moitié des clients VMware envisagent l’adoption d’une nouvelle technologie.

Pour le channel, c’est l’occasion de proposer des alternatives modernes à VMware, capables de répondre aux nouveaux défis de leurs clients.

Le casse-tête du cloud face aux réalités du Edge

Longtemps moteur de transformation digitale, le Cloud ne répond toutefois pas forcément aux besoins spécifiques des entreprises fortement distribuée. Que ce soit dans le retail, la santé, l’industrie ou bien encore la logistique, ces organisations génèrent au niveau du Edge des volumes toujours plus importants de données sensibles au temps de latence et pour lesquelles il est préférable de les traiter en local pour garantir la continuité opérationnelle attendue.

Malgré les innovations régulières introduites par les technologies Cloud, de nombreuses entreprises qui ont opté pour une approche « cloud-first » se sont retrouvées liées à des contrats coûteux et déplorent des performances ne permettant pas de répondre aux exigences de leurs applications critiques en temps réel. Et dans le même temps, la gestion de l’infrastructure informatique locale sur site peut s’avérer coûteuse et peu pratique, compte tenu des contraintes physiques des sites périphériques et du manque de ressources qualifiées.

Pourtant les chiffres sont éloquents : selon IDC, les dépenses mondiales en Edge Computing ont atteint 232 milliards de dollars en 2024, pour grimper à 350 milliards d’ici 2027. Cette accélération annoncée rappelle aux entreprise l’urgence d’adopter des solutions adaptées à ces environnements.

Les besoins sont clairs : les entreprises qui recourent au Edge recherchent haute disponibilité, faible latence et interconnexion fluide avec leurs datacenters ou le cloud. Dans ce contexte, une infrastructure hyperconvergée (HCI) constitue une réponse pertinente.

Pourquoi l’idée d’une approche HCI à la périphérie séduit ?

L’approche HCI consolide les ressources informatiques, de stockage et de réseau au sein d’une solution logicielle unique et rationalisée, supprimant ainsi la nécessité de serveurs, de baies de stockage ou de configurations réseau complexes. Cette consolidation réduit les coûts, simplifie la gestion et optimise l’allocation des ressources.

Plus légères, plus modulaires et adaptées aux contraintes physiques en termes d’espace, d’énergie ou de refroidissement, les nouvelles générations de HCI sont spécialement conçues pour les environnements Edge. Alors qu’une infrastructure classique requiert au moins trois serveurs pour la haute disponibilité, certaines solutions HCI n’en demandent plus que deux, soit un bénéfice immédiat en termes de coût et d’empreinte carbone.

Autre avantage majeur : le déploiement de ces solutions ne requiert pas de compétences spécifiques et peut-être effectué très rapidement, parfois même à distance, par des informaticiens généralistes. Et grâce aux fonctionnalités de basculement automatisé, elles assurent la continuité d’activité même en cas de défaillance matérielle.

Le rôle clé des partenaires IT

Les entreprises reconsidèrent leurs stratégies informatiques, et sont désormais à la recherche de solutions plus flexibles, plus économiques et plus facile à gérer et sans les contraintes des plateformes de virtualisation historiques. Pour les partenaires – revendeurs, MSP ou intégrateurs – cette évolution engendre autant de défis que d’opportunités qu’ils doivent saisir. Dans cette optique, l’approche HCI représente une opportunité stratégique qui leur permet de proposer des infrastructures agiles, scalables et résilientes, tout en échappant aux contraintes de la dépendance à un seul fournisseur – ou ‘vendor lock-in’ – imposée par certains éditeurs.

Les partenaires peuvent enrichir leur offre en développant des compétences autour du HCI, en proposant des services managés incluant migration, supervision et maintenance, et en accompagnant leurs clients dans la construction d’infrastructures adaptées aux défis actuels et futurs.

Les clés pour réussir la transition vers le HCI

Au moment d’accompagner leurs clients dans leur évolution, les partenaires doivent insister sur plusieurs critères essentiels :

La compatibilité avec l’existant : Le HCI doit non seulement s’intégrer aux infrastructures cloud et datacenter déjà en place, mais il doit également être compatible avec les outils de sauvegarde et de sécurité. Cependant, et contrairement à VMware, tous les hyperviseurs alternatifs ne proposent pas encore de sauvegarde sans agent.

: Le HCI doit non seulement s’intégrer aux infrastructures cloud et datacenter déjà en place, mais il doit également être compatible avec les outils de sauvegarde et de sécurité. Cependant, et contrairement à VMware, tous les hyperviseurs alternatifs ne proposent pas encore de sauvegarde sans agent. La scalabilité modulaire afin de pouvoir ajouter des ressources à la demande, et éviter un surdimensionnement initial coûteux.

afin de pouvoir ajouter des ressources à la demande, et éviter un surdimensionnement initial coûteux. La simplicité de gestion et d’automatisation grâce aux consoles centralisées qui offrent la supervision à distance ainsi que l’automatisation des mises à jour et des protocoles de sécurité.

grâce aux consoles centralisées qui offrent la supervision à distance ainsi que l’automatisation des mises à jour et des protocoles de sécurité. La transparence des coûts puisque le HCI, se distingue de l’offre tarifaire de VMware, par des modèles de licence plus souples et transparents, sans fonctionnalités imposées.

HCI, un levier vers l’Edge intelligent

L’intégration croissante de l’IA et de l’automatisation au sein des solutions HCI les rend encore plus attractives. Grâce à l’IA, il est désormais possible de réaliser de la maintenance prédictive, d’optimiser le stockage et la puissance de calcul de manière automatisée et de renforcer la cybersécurité grâce à la détection en temps réel les comportements anormaux. Autant de fonctionnalités qui non seulement améliorent la fiabilité et la résilience des infrastructures, mais soulagent également les équipes informatiques.

L’année 2025 s’annonce comme charnière pour les entreprises qui cherchent à reprendre le contrôle de leurs infrastructures et le HCI – qui offre une alternative économique, flexible et performante aux modèles Cloud et Datacenter traditionnels – est amené à s’imposer comme une brique essentielle des stratégies Edge, voire le socle de la prochaine génération de l’IT distribuée