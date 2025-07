Shelfware : le coût caché des logiciels fantômes

[un avis d’expert de Sébastien Lerat, Responsable Channel pour l’Europe du Sud chez Illumio]

Ce phénomène, connu sous le nom de shelfware, pèse lourdement sur les budgets IT, complique les architectures techniques et accroît même les surfaces d’attaque. À l’heure où l’optimisation des ressources est plus stratégique que jamais, il est temps de repenser l’approche de l’acquisition logicielle.

Inverser la tendance du shelfware exige de passer à l’action. Les partenaires du réseau “Channel” sont idéalement placés pour mener ce changement en favorisant l’adoption, en générant des résultats rapides et en accompagnant les entreprises vers une valorisation à long terme.

Le shelfware, un risque silencieux

Contrairement au parc informatique, dont le déploiement est simple et la réussite presque assurée une fois installé et alimenté, le logiciel exige une approche bien plus nuancée et collaborative. Pourtant, il est encore trop souvent vendu avec l’idée que les entreprises en tireront automatiquement de la valeur, sans alignement préalable des équipes internes, sans définition claire des responsabilités, ni feuille de route d’implémentation. Cette idée est vouée à l’échec.

Les partenaires peuvent ne pas disposer des ressources techniques ou d’un catalogue de services adapté au déploiement. Les entreprises peuvent manquer de porteurs de ce type de projet en interne ou sous-estimer l’effort organisationnel nécessaire. Et souvent, le logiciel est présenté comme une solution « installée et oubliée », sans vision claire du succès attendu ni de la manière de l’atteindre.

Une démonstration de faisabilité réussie ne garantit pas un déploiement complet. Les projets s’interrompent souvent lorsque les rôles ne sont pas clairement définis, que les priorités évoluent ou que le suivi fait défaut. Sans plan concret ni responsabilité partagée, le logiciel reste inactif, ce qui coûte du temps, de l’argent et de la confiance.

Consolidation des fournisseurs

Un autre facteur contribuant au shelfware est la tendance à la consolidation des fournisseurs. Les entreprises cherchent activement à réduire la prolifération des outils et à rationaliser leurs opérations, un phénomène qui a pris de l’ampleur ces dernières années.

La consolidation présente des avantages évidents : simplification de la facturation, réduction du nombre de contrats, et l’idée rassurante d’avoir un seul interlocuteur. Pourtant, cette approche conduit souvent à des portefeuilles de nombreux d’outils mal intégrés, ce qui aggrave encore le shelfware si les plateformes choisies ne sont pas bien intégrées ou manquent du soutien nécessaire à leur déploiement.

Les partenaires doivent aider les entreprises à naviguer dans cet écosystème de sécurité complexe. Cela implique de poser des questions difficiles : ces outils sont-ils réellement intégrés ? Soutiennent-ils les objectifs métier ? Offrent-ils des résultats mesurables ?

Du revendeur au catalyseur de valeur

Réduire le shelfware nécessite de passer d’une logique transactionnelle à celle d’un partenaire moteur de la réussite du déploiement et de la création de valeur à long terme. Cela implique :

Investir dans les services professionnels : les partenaires disposant de solides compétences en services peuvent diriger les déploiements, assurer la formation pratique et offrir un support continu. Ces services favorisent non seulement la réussite et la satisfaction client, mais génèrent également des revenus à forte marge et renforcent les relations à long terme.

: les partenaires disposant de solides compétences en services peuvent diriger les déploiements, assurer la formation pratique et offrir un support continu. Ces services favorisent non seulement la réussite et la satisfaction client, mais génèrent également des revenus à forte marge et renforcent les relations à long terme. Responsabiliser les clients : l’adoption réussie repose sur une gouvernance claire. Les partenaires doivent aider à identifier les responsables internes, définir les rôles et les responsabilités, et garantir l’alignement entre les équipes fonctionnelles (sécurité, réseaux, informatique). Avec des rôles bien définis, les entreprises peuvent mieux rester alignées, atteindre leurs objectifs et valoriser pleinement leur investissement.

: l’adoption réussie repose sur une gouvernance claire. Les partenaires doivent aider à identifier les responsables internes, définir les rôles et les responsabilités, et garantir l’alignement entre les équipes fonctionnelles (sécurité, réseaux, informatique). Avec des rôles bien définis, les entreprises peuvent mieux rester alignées, atteindre leurs objectifs et valoriser pleinement leur investissement. Proposer des services managés : pour les entreprises disposant de ressources internes limitées, les services managés offrent une solution évolutive garantissant une valeur continue. En prenant en charge les opérations, les partenaires peuvent anticiper les problèmes, optimiser l’usage et réduire le risque de résiliation.

Shelfware, et si moins c’était mieux ?

Le shelfware existe. Mais il ne doit pas être une impasse. En favorisant une adoption complète, les partenaires prouvent non seulement leur valeur, mais débloquent également de nouvelles sources de revenus et renforcent leurs relations.

Il faut commencer par auditer les déploiements actuels. Identifier les zones où la valeur est sous-exploitée. Puis, proposer une feuille de route vers une utilisation optimale, via des services, des formations ou un accompagnement managé.

Le choix de la plateforme est tout aussi crucial. Dans un marché saturé de kits d’outils regroupés, les organisations devraient privilégier des solutions spécialisées conçues pour s’intégrer de manière fluide et offrir une clarté opérationnelle – en particulier dans des domaines comme le confinement des cyberattaques, où la visibilité et le contrôle sont essentiels.

Dans un monde où les cyberattaques sont devenues inévitables, le véritable facteur différenciateur n’est pas le nombre d’outils vendus, mais les résultats obtenus.