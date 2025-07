Extreme Networks lance une plateforme réseau à IA native

Déployée chez plus de 265 clients dans le monde, la solution Extreme Platform ONE vise à automatiser les opérations réseau et à simplifier leur supervision. Elle intègre nativement des capacités d’IA conversationnelle, multimodale et agentique, dans une logique de réduction des tâches manuelles et d’optimisation en temps réel des performances.

Alors que les réseaux d’entreprise deviennent de plus en plus complexes, Extreme Networks veut proposer une approche unifiée de leur supervision. La solution Extreme Platform ONE, désormais disponible pour tous les clients, s’inscrit dans cette logique. Elle combine IA, automatisation et centralisation des outils pour répondre aux contraintes croissantes des équipes informatiques.

Agents IA, tableau de bord unifié et gouvernance temps réel

Parmi les cas d’usage avancés, la plateforme permettrait de réduire jusqu’à 90 % des opérations manuelles et jusqu’à 98 % les délais de résolution d’incidents, selon les premiers retours clients. L’approche centralisée regroupe les fonctions de gestion du réseau, des licences, des actifs matériels et des services, via un tableau de bord unique.

Pour Ed Meyercord, président et CEO d’Extreme Networks : « Extreme a inauguré une nouvelle ère du réseau, où la complexité n’est plus le prix à payer pour le progrès. Extreme Platform ONE élimine les tâches fastidieuses et répétitives qui pèsent depuis longtemps sur les équipes réseau, et aide les entreprises à agir plus rapidement et plus intelligemment. Extreme est le premier fournisseur à proposer des agents IA spécialement conçus pour la mise en réseau ; ils apprennent, s’adaptent et agissent de manière intentionnelle – tel un ingénieur réseau intégré, toujours disponible et toujours en train d’optimiser, ce qui libère le temps des équipes informatiques et leur permet de se concentrer sur des tâches plus innovantes et plus critiques. »

Extreme Platform ONE agrège plusieurs fonctionnalités opérationnelles clés. Les équipes peuvent suivre la topologie réseau, le cycle de vie des équipements, les contrats et les renouvellements. Des agents IA agissent de manière autonome pour s’adapter à la bande passante et identifier les menaces en temps réel, tout en respectant les contraintes et règles définies par les administrateurs.

Pour Nabil Bukhari, Chief Product and Technology Officer : « Avec Extreme Platform ONE, nous ne nous contentons pas de placer la barre plus haut ; nous établissons une toute nouvelle norme d’excellence et de simplicité en matière de mise en réseau. Extreme est le premier fournisseur à intégrer pleinement l’IA à l’ensemble du réseau, avec une visibilité, un contrôle et une gouvernance complets. Grâce à une IA intégrée, et non rajoutée, nous redéfinissons le champ des possibles et transformons plusieurs heures de travail en quelques minutes, aidant ainsi nos clients à simplifier leurs opérations, à booster leurs performances et à obtenir plus de valeur ajoutée, plus rapidement. »

Des premiers témoignages clients dans la santé et l’éducation

Les premiers déploiements concernent 265 organisations, dont plusieurs grands comptes dans la santé et l’éducation. Le West Suffolk NHS Foundation Trust a migré vers Extreme Platform ONE en 47 minutes. « Extreme Platform ONE me donne une vue d’ensemble de ce qui se passe sur notre réseau complexe. Nous apprécions particulièrement l’IA intégrée car elle permet à notre équipe de se concentrer sur les actions qui doivent être priorisées. Les agents IA peuvent repérer les anomalies et travailler plus vite que les humains, et de façon plus solide. C’est comme si la magie opérait », explique Andrew Smith, responsable de la livraison des services numériques.

Autre retour notable, celui de Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), un groupement hospitalier belge : « Extreme Platform ONE va changer la donne pour notre organisation. Nous utilisons Extreme Fabric depuis des années, et nous pouvons désormais faire passer l’automatisation à un niveau supérieur dans tous nos campus hospitaliers. La visibilité sur l’ensemble de notre réseau et la possibilité de tirer pleinement parti de l’IA nous permettront d’améliorer non seulement nos pratiques internes, mais aussi les services que nous offrons à nos patients », commente Davy Suffeleers, architecte réseau & UC.

Dans l’éducation, Michelle Okoro (Aldine ISD) évoque un gain de productivité attendu pour ses équipes : « Extreme Platform ONE nous offrira une visibilité sur l’ensemble de notre réseau. L’IA intégrée ajoute en quelque sorte un membre virtuel à notre équipe IT. Nous passons beaucoup de temps à résoudre des problèmes, et le fait de pouvoir commencer la journée en consultant un seul tableau de bord, en identifiant les problèmes et en les résolvant avant qu’ils n’interrompent l’apprentissage sera un énorme avantage pour mon équipe. »

Les analystes confirment l’intérêt du modèle. Enterprise Strategy Group relève « la complétude et la sophistication de l’IA pour la mise en réseau », et IDC souligne « une avancée significative dans l’ère des plateformes de réseau d’entreprise ».