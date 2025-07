JAPANNEXT structure son réseau en France : entretien avec Hugo Lemarchand, CEO du constructeur pour l’Europe

Sous l’impulsion d’Hugo Lemarchand, JAPANNEXT entend s’installer durablement dans le paysage IT français et Européen. L’entreprise affiche de fortes ambitions pour 2025, à commencer par la construction d’un réseau de partenaires solides. Objectif affiché : s’imposer dès cette année comme un acteur qui compte dans l’univers ultra-concurrentiel des écrans professionnels.

Entretien avec Hugo Lemarchand, CEO Europe de JAPANNEXT.

Comment JAPANNEXT a-t-elle été créée, et pourquoi s’implanter en Europe aujourd’hui ?

Hugo Lemarchand : JAPANNEXT a été fondée en 2016 à Tokyo par Samuel Becker, un entrepreneur français vivant au japon depuis plus de 20 ans. L’idée est née d’une frustration : Samuel ne trouvait pas sur le marché un écran alliant qualité premium et prix compétitif. Il a donc décidé de créer une marque qui combine innovation, fiabilité et accessibilité, en s’inspirant des standards exigeants du marché japonais.

« Après avoir conquis le Japon, où nous avons atteint un chiffre d’affaires de 100 millions de dollars en 2024, l’expansion européenne est devenue une évidence ».

Le marché européen, et plus particulièrement français, est exigeant et complexe, mais il offre d’importantes opportunités. Nous avons une offre différenciante qui saura séduire les professionnels et les particuliers. Pour JAPANNEXT, c’est aussi un retour symbolique en France, le pays d’origine de notre fondateur.

Quels sont les atouts de l’implantation française pour JAPANNEXT ?

H.L. : La France est au cœur de notre stratégie européenne. Nous avons structuré notre présence avec deux points clés. D’une part, nos bureaux à Bordeaux, qui concentrent les activités commerciales et marketing. D’autre part, un centre logistique à Rennes, qui nous permet de répondre rapidement aux demandes des partenaires et clients en France.

« Avec des bureaux à Bordeaux et un centre logistique à Rennes, nous avons structuré notre présence pour répondre efficacement aux besoins du marché français. »

Un autre élément clé est l’accompagnement de nos distributeurs par notre équipe dédiée. D’abord avec Nicolas Baconnet, notre expert produit et responsable commercial pour le retail. Nicolas joue un rôle essentiel dans le développement de notre réseau de partenaires en garantissant un accompagnement personnalisé, tant sur le plan technique que commercial. Il travaille main dans la main avec nos partenaires pour maximiser la visibilité et la pertinence de nos produits sur le marché français.

Et plus récemment avec Djamila Faraoui qui se consacre au B2B. Djamila est en effet dédiée à l’animation des revendeurs, en se déplaçant sur site pour leur faire la démonstration des produits, comprendre les besoins clients qui remontent du terrain et leur réaliser des cotations dédiées.

Quels sont les piliers de la stratégie produit de JAPANNEXT ?

H.L. : Notre stratégie repose sur quatre verticaux principaux. D’abord, la bureautique et l’affichage professionnel, avec des écrans modernes et ergonomiques. Ensuite, nous avons l’affichage dynamique, avec des écrans grands formats allant de 43 à 86 pouces, conçus pour le retail, l’hôtellerie et les grandes entreprises. Le troisième pilier est le gaming.

« Notre philosophie produit repose sur trois piliers : qualité japonaise, positionnement premium, et prix compétitifs. »

Enfin, nous proposons des écrans tactiles et portables, destinés à des environnements interactifs ou à des professionnels nomades. Ces produits témoignent de notre capacité à innover pour répondre à des usages spécifiques. Notre philosophie produit peut se résumer en trois points : qualité japonaise, positionnement premium, et prix extrêmement compétitifs. Nous nous attachons à offrir des alternatives attractives face aux acteurs déjà présents sur le marché.

Quels produits différenciants mettent particulièrement en avant JAPANNEXT ?

H.L. : Nous avons plusieurs produits phares qui nous démarquent de la concurrence. Nos écrans tactiles de 21,5 et 27 pouces, en USB-C, sont par exemple très demandés, car parfaitement adaptés aux points de vente et aux espaces collaboratifs. Leur design ergonomique, avec des pieds ajustables comme le pied en Z, répond aux besoins des environnements interactifs. Nous proposons également des écrans ultra-larges, allant de 34 à 40 pouces, qui vont convenir aux créateurs de contenu ou les professionnels cherchant à optimiser leur espace visuel.

« Nos écrans tactiles et notre gamme blanche sont des exemples de solutions très demandées et encore rares sur le marché. »

Notre gamme blanche est un autre atout différenciant. Ces produits, à l’esthétique soignée, trouvent leur place dans des bureaux modernes, des pharmacies ou des espaces retail haut de gamme. Enfin, nous avons des solutions d’affichage dynamique, avec des écrans allant jusqu’à 85 pouces, qui s’adressent à des secteurs comme l’hôtellerie ou les entreprises cherchant des solutions de signalisation efficaces.

Comment JAPANNEXT prévoit-elle d’accélérer son activité channel en 2025 ?

H.L. : Nous avons de grandes ambitions pour le marché français. Nous discutons avec énormément de partenaires actuellement. Pour présenter nos offres, et identifier des axes de développement communs. Nous envisageons avec certains des références exclusives, pour répondre à des besoins spécifiques. Côté logistique, notre partenariat avec Mobitron garantit une gestion fluide et rapide des commandes, ce qui est essentiel pour renforcer la confiance de nos partenaires.

« Nous investissons dans des outils marketing, digitaux et techniques pour aider nos partenaires à promouvoir efficacement nos produits »

Enfin, nous investissons dans des outils marketing, digitaux et techniques pour aider nos partenaires à promouvoir efficacement nos produits. Nous avons pour objectif d’augmenter la part des produits B2B dans nos ventes européennes et de conquérir de nouveaux segments verticaux. Nous travaillons pour devenir un acteur important sur le marché français et européen, comme nous le sommes devenus au Japon.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

