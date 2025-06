HPE met ses partenaires face à une nouvelle feuille de route, en vigueur dès novembre

Hewlett Packard Enterprise (HPE) restructure en profondeur son approche partenaires avec le lancement du programme HPE Partner Ready Vantage. Dévoilé lors de l’événement Discover 2025, le programme regroupera à partir du 1er novembre 2025 l’ensemble des dispositifs existants, dont HPE Partner Ready et Partner Ready for Networking.

Conçu comme une réponse à l’évolution des modèles économiques des partenaires, Partner Ready Vantage repose sur une structure modulaire, organisée en trois volets : Build (création de services), Sell (revente de solutions) et Service (services managés ou support). Les partenaires peuvent combiner ces volets selon leur positionnement et accéder à l’ensemble des solutions HPE – infrastructure, stockage, réseau – dans un cadre contractuel simplifié.

Build, Sell, Service : un programme unifié articulé autour de trois volets métiers

Ce modèle permet également de panacher les marques : les services peuvent être fournis sous la bannière du partenaire, de HPE, ou des deux. L’ensemble s’appuie sur un système de compétences progressif, enrichi d’un parcours de certifications obligatoires et de spécialisations optionnelles dans des domaines stratégiques tels que le cloud hybride, la sécurité SASE ou la solution GreenLake Flex.

« Ce nouveau programme s’appuie sur tout ce que nous avons appris au fil des années. Il nous permet de mieux soutenir nos partenaires dans un contexte en évolution rapide. C’est une approche simple, flexible et tournée vers l’avenir, qui aide les partenaires à se différencier et à développer leur activité en s’alignant avec les besoins de leurs clients », détaille Simon Ewington, vice-président senior de l’écosystème mondial des canaux et des partenaires chez HPE.

CloudPhysics et migration rapide : zoom sur les outils disponibles

HPE entend renforcer l’autonomie de ses partenaires en investissant dans la formation, la certification et l’outillage. Plusieurs nouvelles compétences sont mises à disposition dès cette année, avec une orientation marquée vers les usages émergents :

Sur l’intelligence artificielle, des certifications couvrent les environnements HPE Private Cloud AI intégrant les technologies NVIDIA.

Pour les projets de cloud souverain, une spécialisation vise à prendre en compte les exigences réglementaires, sécuritaires et d’architecture des clients.

Un badge HPE Morpheus VM Essentials cible les environnements hybrides.

Enfin, la certification Aruba Networking Private 5G prépare les partenaires à intégrer la 5G privée dans les infrastructures existantes.

L’offre d’outils d’analyse évolue également. CloudPhysics Plus sera disponible au quatrième trimestre fiscal 2025 via le portail GreenLake, pour évaluer des environnements multicloud et recommander des plans de transformation. Un outil de migration rapide permettra de migrer des charges vers des solutions cloud dès juillet, et un module dédié à l’analyse des alternatives de virtualisation aidera à accompagner la modernisation des infrastructures.

Soutien renforcé aux partenaires sur l’IA et l’e-commerce

Le programme AI Focus, introduit en 2024 dans le cadre du partenariat avec NVIDIA, est étendu à 20 nouveaux pays. Il prévoit notamment des évaluations de maturité, des parcours accélérés de formation, un soutien technique et des ateliers avancés, y compris sur des domaines émergents comme l’agentic AI et l’IA physique.

Pour les partenaires ciblant les PME et le mid-market, HPE met en avant son offre Smart Choice, désormais accessible à l’échelle mondiale via les grossistes. Elle regroupe des solutions prêtes à l’emploi associant serveurs HPE ProLiant, stockage MSA et sauvegarde sur bande, avec des SKU préconfigurés et des prix fixes. De nouveaux modules y sont intégrés, comme Compute Ops Management et Morpheus VM Essentials.

« Ces solutions prêtes à l’emploi correspondent parfaitement à ce que recherchent nos clients sur les plateformes e-commerce. Elles sont simples à comprendre, rapides à livrer et offrent un excellent retour sur investissement », souligne de son côté Kevin Samuels, directeur de la gestion de la marque et du contenu e-commerce chez BlueAlly.

Enfin, HPE Financial Services propose un financement à taux réduit sur 36 mois pour le système HPE Private Cloud AI, destiné à faciliter les démonstrations client. D’autres offres temporaires visent à différer ou réduire les paiements afin de lever les freins à l’adoption.

