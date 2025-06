ESN : Stordata mise sur la croissance externe et le recrutement en 2025

Stordata annonce l’ouverture de 20 postes dans ses agences en 2025. L’entreprise de services numériques, spécialisée dans l’intégration et la gestion sécurisée des données, entend ainsi renforcer ses effectifs pour accompagner le développement de son activité auprès de clients ETI et grands comptes.

Présente sur six sites en France, Stordata compte près de 200 collaborateurs et revendique l’accompagnement de plus d’un millier de clients dans leurs projets de transformation IT. L’entreprise déploie une offre étendue, couvrant le conseil, l’intégration d’infrastructures, les services managés, le cloud, la cybersécurité et la formation.

Une stratégie RH tournée vers la transmission des savoirs

« Nous comptons intégrer en 2025 de nouveaux talents qui partagent nos valeurs et qui souhaitent se projeter à long terme au sein de nos équipes. Stordata investit chaque année des ressources importantes pour permettre à ses collaborateurs de vivre une expérience unique et de développer leurs compétences au sein d’une structure agile, innovante et en quête constante d’excellence opérationnelle au service de ses nombreux clients », explique Cristelle Bournet, DRH de l’entreprise.

En 2024, l’ESN a franchi une étape stratégique avec une première opération de croissance externe, qui lui a permis d’accéder à de nouvelles expertises. Cette dynamique se traduit aujourd’hui par un renforcement des effectifs, avec des profils variés recherchés : consultants en stockage, sauvegarde ou cybersécurité, administrateurs cloud, chefs de projet, commerciaux, mais aussi postes en support comme les ressources humaines, le marketing ou la finance. Avec l’objectif annoncé d’intégrer aussi bien des experts confirmés que de jeunes diplômés, appelés à évoluer vers des fonctions de management.

Ce choix s’inscrit également dans une stratégie d’anticipation des départs en retraite, afin d’assurer la transmission des compétences. Stordata met en avant des conditions de travail conçues pour favoriser la montée en compétences de ses collaborateurs. L’entreprise souhaite offrir des parcours durables, dans une structure décrite comme agile et orientée vers l’innovation. La politique RH revendique une intégration des enjeux de RSE à travers des actions centrées sur l’éthique, l’impact sociétal et le développement humain.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.