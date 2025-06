Cyber : HarfangLab et Sekoia.io intègrent leur technologie chez Infinigate

Face aux attentes croissantes des entreprises françaises en matière d’autonomie stratégique et de sécurité informatique, le distributeur Infinigate France lance une nouvelle offre baptisée European Defense Platform, en partenariat avec HarfangLab et Sekoia.io.

Cette solution s’inscrit dans une dynamique de souveraineté technologique, alors que 30 % des organisations françaises déclarent vouloir réduire leur dépendance aux technologies américaines, selon une étude récente du CESIN. Le dispositif associe l’EDR de HarfangLab, certifié par l’ANSSI, à la plateforme SOC de Sekoia.io. Cette combinaison permet une détection avancée des menaces, une automatisation de la réponse aux incidents, et une visibilité consolidée sur les systèmes d’information.

Une solution unifiée pour les entreprises entre 100 et 1000 postes

L’ensemble est pensé pour les entreprises disposant de 100 à 1000 postes, un segment souvent en quête de solutions accessibles, sans compromis sur la performance ou la souveraineté. Parmi les éléments techniques mis en avant :

une intégration native entre les outils des deux éditeurs,

l’automatisation des alertes pour réduire les délais de réaction,

une conservation des données en France, assurant transparence et maîtrise des flux.

Les trois partenaires insistent sur la vocation stratégique de ce partenariat. « Nous nous réjouissons de nous associer avec Infinigate et HarfangLab dans une approche européenne, en apportant une solution technologique qui répond efficacement aux attentes des entreprises françaises dans un contexte cyber et géopolitique incertain. Elle s’inscrit parfaitement dans la mission de Sekoia.io : démocratiser l’accès à une cybersécurité opérationnelle de haute performance », déclare Cyril Simonnet, Chief Revenue Officer de Sekoia.io.

« De nombreux partenaires revendeurs nous demandaient des solutions souveraines. C’est chose faite avec European Defense Platform ». Yannick Bourque, DGA d’Infinigate France

Christophe Baroux, Chief Revenue Officer chez HarfangLab, estime que cette collaboration permet de « protéger les organisations contre les cyberattaques et ce, sans compromis sur la souveraineté des données. Par cette initiative, nous sommes fiers de proposer aux petites et moyennes entreprises des technologies faisant partie des meilleures du marché, intégrées dans une plateforme de cybersécurité unifiée et ouverte ». Infinigate indique que cette démarche reste ouverte à d’autres partenaires technologiques européens, dans une logique d’écosystème souverain évolutif.

Une approche européenne de la cybersécurité

Infinigate, distributeur à valeur ajoutée, entend positionner cette solution dans son catalogue comme une réponse concrète aux attentes des partenaires de distribution IT en France. Pour ces acteurs – revendeurs, intégrateurs, MSP – la European Defense Platform offre un socle technique éprouvé, certifié et interopérable, pensé pour une mise en œuvre rapide et un accompagnement local.

Le groupe Infinigate, qui couvre aujourd’hui plus de 100 pays à travers l’EMEA, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, a enregistré un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en 2023-2024. Il compte 1250 collaborateurs et a récemment intégré les sociétés Starlink, Vuzion, Nuvias et Wavelink pour renforcer ses expertises, notamment en cybersécurité et cloud sécurisé pour les PME.

