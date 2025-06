RAG open source souverain : une alternative française pour sécuriser l’IA

Pour répondre à ces enjeux, plusieurs acteurs misent sur des moteurs de recherche vectorielle open source, capables de traiter des volumes importants de données non structurées tout en garantissant une conformité stricte aux exigences européennes.

OpenSearch managé : une brique pour les applications IA avancées

Disponible depuis juin 2025, le service Scalingo for OpenSearch repose sur le moteur open source OpenSearch, développé sous licence Apache 2.0 et soutenu par la Linux Foundation. Il permet aux organisations de mettre en œuvre des moteurs de recherche, des outils d’observabilité ou d’analyse de logs, sans avoir à gérer l’infrastructure. Le service inclut supervision, sauvegardes et mises à jour, dans un environnement certifié ISO 27001 et HDS.

Le moteur intègre l’algorithme k-NN (k-nearest neighbors), permettant une recherche vectorielle fondée sur les proximités sémantiques entre documents, en complément de la recherche par mots-clés. Cette capacité s’avère stratégique pour les systèmes de type RAG (Retrieval-Augmented Generation), qui combinent recherche d’information et génération de contenu par IA. Elle répond à une série de cas d’usage concrets :

assistants conversationnels enrichis par la documentation interne,

moteurs de recherche comprenant réellement les intentions des requêtes utilisateurs,

interfaces capables de synthétiser de l’information à partir de contenus textuels hétérogènes.

L’entreprise française Scalingo inscrit ce lancement dans sa stratégie de support aux bases de données vectorielles, initiée avec pgvector en 2024. Son CEO, Yann Klis, explique : « Après pgvector en 2024, l’arrivée d’OpenSearch dans notre offre de services managés illustre notre volonté de proposer un éventail complet de bases de données supportant la recherche vectorielle. Cette intégration permet de couvrir un large spectre de cas d’usage, allant de l’indexation textuelle classique à des scénarios avancés comme le RAG (Retrieval-Augmented Generation), grâce à la combinaison de recherche vectorielle et d’analyse textuelle. »

Un hébergement qualifié SecNumCloud 3.2 pour garantir la souveraineté

Pour soutenir ce service, Scalingo s’appuie sur l’infrastructure Cloud public de OUTSCALE, entité de Dassault Systèmes, qualifiée SecNumCloud 3.2 par l’ANSSI. Cette certification garantit un hébergement localisé en France, conforme aux normes européennes et exclu des réglementations extraterritoriales comme le Cloud Act américain.

Ce positionnement permet aux entreprises privées comme aux administrations publiques de sécuriser leurs flux de données sensibles tout en accélérant l’adoption de briques technologiques IA avancées.

Clément Garnier, Responsable vente et avant-vente chez OUTSCALE, souligne : « À l’heure de l’IA générative, rares sont les offres qui combinent la puissance d’une base vectorielle open source managée, la sécurité et la souveraineté d’un hébergement 100 % français qualifié SecNumCloud 3.2*. Avec l’offre Scalingo for OpenSearch, les entreprises et acteurs publics bénéficient d’un service clé en main pour un stockage optimisé des données non structurées, une recherche sémantique ultra-rapide et un support natif de cas d’usage avancés de NPL comme avec la technique du RAG, assurant l’intégration sécurisée des données contextuelles au cœur des projets IA. »

