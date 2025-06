Distribution Télécom : Edox renforce son approche métier. Entretien avec Philippe Ginot, son fondateur et DG

La distribution télécom continue sa mue, portée par la transition vers des infrastructures IP et l’essor des nouveaux usages réseau. Philippe Ginot, fondateur et DG du distributeur EDOX, décrypte les enjeux du marché, et la stratégie de l’entreprise pour répondre aux besoins des intégrateurs et revendeurs.

Historiquement centré sur le réseau et la sécurité, Edox a élargi son expertise il y a près de dix ans en intégrant les solutions de communication unifiée. Cette diversification s’est accompagnée d’un travail approfondi sur la sélection des marques et des technologies afin de proposer aux revendeurs des solutions éprouvées.

Aujourd’hui, l’entreprise collabore avec une trentaine de marques très actives dans les télécoms, au sein d’un portefeuille global d’environ 60 à 70 partenaires technologiques. Ce choix stratégique répond à l’évolution du marché, où les infrastructures réseau doivent désormais supporter des usages croissants, de la téléphonie IP à la vidéosurveillance, en passant par l’IoT.

De la sécurité réseau aux communications unifiées

« Aujourd’hui, nous comptons plus de 5 000 revendeurs actifs, nous nous adressons à des partenaires qui recherchent un vrai accompagnement et une expertise métier », souligne Philippe Ginot. Plutôt qu’un simple rôle d’intermédiaire, l’entreprise se positionne comme un distributeur à valeur ajoutée. L’entreprise ne se limite pas à l’acheminement des équipements : elle assure le paramétrage et la configuration des produits avant leur expédition, garantissant ainsi une mise en service rapide et optimisée sur site.

Cette capacité à fournir des prestations sur-mesure a permis à Edox de se positionner sur de grands projets : « Nous avons la capacité de livrer des équipements préconfigurés pour qu’ils soient opérationnels dès leur arrivée sur site. Nos clients n’ont plus qu’à les brancher, et ça fonctionne », explique Philippe Ginot.

API et EDI : simplifier les processus et les commandes

Le VAD mise aussi sur l’automatisation et l’optimisation des processus pour répondre aux attentes des revendeurs. Depuis plus de dix ans, il s’appuie sur l’intégration en API et EDI pour simplifier la gestion des commandes et assurer un suivi précis des livraisons. La digitalisation de la distribution est un axe clé pour l’entreprise, qui a conçu son site web comme un véritable outil de production et non comme une simple plateforme de commande.

« Notre site n’est pas juste une plateforme de commande, c’est un véritable outil de production pour nos partenaires. Nous leur offrons une flexibilité unique, notamment sur le choix du transporteur et du mode de livraison », précise Philippe Ginot. Cette interface permet notamment aux revendeurs de sélectionner leur transporteur et leur mode de livraison en fonction de leurs contraintes, une flexibilité encore rare sur le marché.

Edox défend son indépendance

En parallèle, Edox continue de structurer son offre pour répondre aux nouveaux besoins du marché. L’essor des infrastructures IP et des solutions cloud impose une montée en puissance des performances réseau et des exigences en matière de cybersécurité. Cette évolution pousse l’entreprise à renforcer son catalogue avec des solutions adaptées, tout en maintenant un haut niveau de service.

Le distributeur voit dans sa progression le reflet de la solidité de son modèle économique : « Nous allons clôturer l’exercice 2024 avec un chiffre d’affaires compris entre 65 et 66 millions d’euros. Peu de distributeurs indépendants restent sur ce marché, et ceux qui ne créent pas de valeur disparaissent », conclut Philippe Ginot.

