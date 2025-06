L’opérateur Stelogy confie sa direction à Jean-Philippe Poirault

Le groupe Stelogy, opérateur télécom et cloud destiné aux entreprises et aux collectivités, annonce une nouvelle étape dans sa structuration.

Jean-Philippe Poirault est nommé CEO, tandis que Jean-Philippe Melet, fondateur du groupe, prend la présidence du comité stratégique. Objectif annoncé : soutenir la croissance organique et renforcer les offres sur les segments du cloud et de la cybersécurité.

Une direction renouvelée pour accompagner la mutation du groupe

Créé en 2021 avec le rachat de Nomotech, Stelogy a connu une montée en puissance rapide, notamment via les acquisitions de VoIP Télécom, Ordago et MIE. Le groupe revendique aujourd’hui plus de 20 000 clients BtoB, un réseau de 470 partenaires revendeurs, 10 agences réparties sur le territoire français et près de 600 collaborateurs. En 2024, son chiffre d’affaires consolidé s’établissait à plus de 120 millions d’euros.

Cette réorganisation marque la fin d’un premier cycle stratégique. Jean-Philippe Poirault, ancien dirigeant chez AWS et Ericsson, prend la direction opérationnelle du groupe. Avec plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs des télécoms, de l’IT, du cloud et de la cybersécurité, il aura pour mission d’accélérer le développement des offres verticalisées et d’ancrer davantage le groupe sur des services à valeur ajoutée.

« C’est avec beaucoup de fierté et une grande ambition que je rejoins le groupe. Les différentes rencontres avec Jean-Philippe Melet, Kartesia, le top management ainsi que le positionnement et les forces du groupe m’ont convaincu de rejoindre cette aventure humaine. Je vais y apporter toute mon expérience, mes réseaux ainsi que ma vision du marché pour faire de Stelogy une belle réussite collective. Nos clients ont besoin d’un acteur de confiance et de proximité leur apportant l’association de services Telecom d’entreprise, d’IT, de Cloud et de Cybersécurité leur assurant ainsi les meilleurs services de communication mais aussi la gestion et le transport sécurisés de leurs données. J’attacherai une importance toute particulière à ce que nos employés soient fiers de construire avec nos partenaires, la prochaine étape de Stelogy dans un souci quotidien de totale satisfaction de nos clients », déclare Jean-Philippe Poirault.

Cloud, cybersécurité, services IT : cap sur les métiers à forte valeur

Cette nouvelle gouvernance s’inscrit dans un marché en transition, où les besoins en connectivité, en hébergement cloud et en sécurité IT deviennent critiques pour les entreprises. Stelogy, qui se présente comme un opérateur de proximité, entend développer des offres orientées métiers, afin de répondre aux exigences spécifiques des clients publics et privés.

Le maintien de Jean-Philippe Melet à la présidence du comité stratégique vise à sécuriser les projets de croissance externe. « Je suis ravi de confier les rênes opérationnelles du groupe à Jean-Philippe. Cette arrivée démontre la capacité du groupe à attirer de grands talents. », affirme le fondateur de Stelogy.

