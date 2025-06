65 % des professionnels de l’IT jugent leurs outils de sécurité trop nombreux : les éditeurs réagissent avec des offres consolidées

a gestion simultanée d’un trop grand nombre d’outils de cybersécurité nuit à la détection et à la réponse aux incidents. C’est l’un des constats d’une étude mondiale conduite par le cabinet Vanson Bourne auprès de 2 000 décideurs en sécurité IT.

Selon ce rapport, 65 % des professionnels estiment que leur entreprise utilise trop de solutions en parallèle. Résultat : une perte de temps pour 80 % des répondants, une hausse des coûts pour 81 %, et une efficacité amoindrie pour détecter (77 %) ou contrer (78 %) les attaques. Dans ce contexte, la question d’une consolidation des outils devient un sujet stratégique pour les RSSI, intégrateurs et MSP.

Une architecture fragmentée, des coûts en hausse

L’étude commandée par Barracuda révèle une tension croissante dans la gestion des systèmes de sécurité. Si la diversité des outils permet de couvrir plusieurs vecteurs d’attaque, elle engendre une complexité qui freine les opérations quotidiennes. Plus de la moitié des personnes interrogées (53 %) indiquent que leurs solutions ne peuvent pas être connectées entre elles.

Ce cloisonnement nuit à la réactivité : seuls 32 % des répondants se disent pleinement confiants dans la bonne configuration de leurs outils. Cette incertitude augmente mécaniquement l’exposition à des vulnérabilités non identifiées, liées à des erreurs de paramétrage. Le constat est partagé par une majorité d’acteurs, quel que soit leur secteur ou leur zone géographique.

Pour répondre à ces enjeux, Barracuda lance BarracudaONE, une plateforme de cybersécurité unifiée alimentée par l’intelligence artificielle. Elle propose aux MSP, partenaires et utilisateurs finaux une solution regroupant plusieurs briques fonctionnelles — détection, réponse, gestion des menaces — au sein d’un même environnement. L’objectif : réduire les angles morts et simplifier le pilotage des politiques de sécurité.

Barracuda amorce une réponse par l’unification et l’IA

« Cette étude montre que les entreprises ne peuvent plus se contenter d’outils de sécurité déconnectés et cloisonnés », commente Neal Bradbury, chief product officer chez Barracuda. « Gérer un patchwork de solutions augmente les coûts et la complexité tout en créant des angles morts que les attaquants exploitent rapidement. Les équipes de sécurité ne peuvent plus se permettre de perdre du temps à naviguer entre différents systèmes pendant que des menaces critiques passent inaperçues : la consolidation et l’intégration sont essentielles pour la résilience cyber. C’est pourquoi nous avons créé BarracudaONE : pour simplifier la sécurité, réduire les risques. »

Cette approche s’inscrit dans une dynamique plus large de rationalisation des infrastructures cyber. Pour les partenaires de distribution et prestataires IT, ces plateformes intégrées représentent aussi un levier d’optimisation dans un contexte de tension sur les ressources humaines et techniques.

