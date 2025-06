RETEX : comment la Fédération Française de Tennis renforce la sauvegarde ses environnements cloud Microsoft

La Fédération Française de Tennis (FFT) a mis en place une solution indépendante pour protéger les données issues de Microsoft 365, Entra ID et bientôt Power BI. Cette démarche s’inscrit dans un effort plus large de sécurisation et de continuité d’activité, face à la multiplication des services cloud critiques dans son fonctionnement quotidien.

En quête d’une solution capable de garantir une sauvegarde hors des infrastructures des grands fournisseurs cloud, la FFT a retenu une plateforme offrant un hébergement autonome, via des datacenters répartis en Europe, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et aux États-Unis. Ce modèle, qui exclut tout intermédiaire dans la gestion du stockage, répondait à ses exigences en matière de souveraineté, d’intégrité des données et de disponibilité.

Une infrastructure souveraine pour 2 515 utilisateurs

« Il y a encore trois ans, nous ne disposions d’aucune solution de sauvegarde pour nos environnements cloud. Mon objectif était clair : identifier un prestataire européen garantissant une indépendance maximale », explique Franck Labat, Directeur Technique de la FFT. « Au-delà de cette exigence initiale, Keepit a su répondre à des besoins complémentaires que nous n’avions pas anticipés : un archivage centralisé et traçable des fichiers PST, une gestion unifiée de l’ensemble de nos données via une plateforme unique, et plus récemment l’intégration fluide de notre annuaire dans le cadre de notre migration complète vers Entra ID. »

Aujourd’hui, 2 515 comptes utilisateurs de la FFT sont couverts par cette stratégie de sauvegarde. À court terme, les données Power BI viendront s’ajouter à ce périmètre, dans une logique d’harmonisation des outils et des processus autour de l’écosystème Microsoft.

Basée au stade Roland-Garros, la FFT pilote l’organisation de grands événements sportifs qui mobilisent chaque année de nombreux collaborateurs temporaires. Ces pics d’activité génèrent un volume conséquent de données à traiter, mais aussi à conserver temporairement, même après le départ des intéressés. La fédération a donc recherché une solution capable de restaurer rapidement les informations pertinentes, en ciblant des conteneurs de données spécifiques et transférables aux managers concernés.

La FFT poursuit sa politique de sécurisation des données

Cette approche vise à fluidifier la gestion opérationnelle des équipes tout en garantissant la conformité et la sécurité des données. L’outil retenu permet également un archivage structuré, utile pour les audits internes ou les suivis d’activité dans la durée.

Le projet, initié en 2022, a démarré par la sauvegarde des données Microsoft 365. Il s’est ensuite élargi à la protection des identités via Entra ID. L’intégration prochaine de Power BI témoigne de la volonté de la FFT d’étendre cette démarche à l’ensemble de ses outils cloud critiques. Chaque nouveau service Microsoft est désormais pensé pour s’inscrire dans cette logique de sauvegarde centralisée.

« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir mené ce projet aux côtés de notre partenaire SCC, afin d’offrir à la FFT une plateforme de sauvegarde et de restauration cloud indépendante, simple à déployer et à administrer », déclare Cyril VanAgt, Vice-Président Channel EMEA chez Keepit. « Nous restons pleinement engagés pour accompagner les prochaines étapes de l’évolution de ses environnements cloud et Microsoft. »

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.