NeoVAD fête ses 10 ans « Ce que je retiens, c’est la résilience collective de l’équipe » entretien avec Jérôme Boulon, son fondateur.

C’est le choix fait par Jérôme Boulon en 2015, en fondant NeoVAD. Avec une conviction forte : partir du besoin du client final pour faire émerger la demande, et construire des opportunités avec les revendeurs et intégrateurs. L’entreprise fête aujourd’hui ses dix ans plus tard, l’occasion de revenir avec Jérôme Boulon sur 10 ans de distribution et d’aventure entrepreneuriale.

Quel était votre état d’esprit au moment de créer NeoVAD?

Jérôme Boulon : J’ai créé NeoVAD en 2015, seul. Je sortais de 23 ans chez un distributeur. Je ne dirais pas que ça s’est fait sur un coup de tête, mais il y avait une vraie envie de rupture, j’avais l’envie de construire quelque chose moi-même, d’entreprendre. J’avais aussi une motivation personnelle : Je venais d’avoir ma dernière fille et je voulais être plus libre dans la manière de gérer mon temps.

Quand j’ai créé NeoVAD, j’avais notamment une bonne visibilité sur l’écosystème Citrix et les revendeurs spécialisés. J’avais plus globalement un bon réseau dans la sécurité. Je me suis appuyé sur ces contacts, avec une approche directe client final. Mon réseau m’encourage dans cette voie. Je me souviens que certains partenaires voulaient absolument être les premiers à commander, juste pour le symbole. Je les remercie encore. La plupart sont encore là aujourd’hui.

Vous insistez sur cette culture du client final, pourtant peu fréquente chez les distributeurs…

Cela vient d’abord de ma formation : Je suis ingénieur, j’ai toujours été passionné par la tech. J’ai choisi très tôt de m’orienter vers le commerce, tout simplement parce que j’aime le contact, la négociation, la relation humaine. Quand j’ai démarré, les produits que je distribuais n’étaient pas référencés en France, parfois même inconnus du marché. Les revendeurs ne les demandaient pas, parce que leurs propres clients n’en parlaient pas.

J’ai donc dû créer la demande à la source, en allant directement voir les clients finaux. C’est ce qui m’a permis de générer de premiers deals. Ensuite, je renvoyais l’affaire vers un partenaire du réseau, en leur disant “voilà, ce client est pour toi”. Ça crée une dynamique vertueuse : tu amènes un deal, le revendeur se souvient de toi. Cette approche terrain était aussi cohérente avec notre première ligne directrice : réconcilier l’utilisateur avec la DSI. On oublie souvent que ce sont les temps de réponse, les irritants du quotidien, qui dictent la satisfaction des utilisateurs. Si tu sais résoudre ça, tu fais avancer tout le monde, et cela profite au channel, à tes partenaires.

Justement, comment se passent vos premiers mois d’activité ?

Le tout premier éditeur à me suivre est Itexis, une société fondée par Serge Lévi. Il me fait confiance, et me challenge : « Tu peux distribuer mon produit, montre-moi ce que tu peux nous apporter ». C’était une solution de mesure de la performance utilisateur. L’idée alors, était de mesurer le ressenti de l’utilisateur sur les applications. J’ai ensuite référencé un éditeur allemand, 8man, qui faisait de la gestion d’accès Active Directory. Ils étaient inconnus en France.

Dans cette phase de lancement, entre juillet et décembre 2015, je réalise une quinzaine de ventes seul. J’avais aussi ajouté Zeetim, une entreprise française qui proposait des solutions pour les terminaux et l’optimisation d’impression. Tout gravitait autour de l’écosystème Citrix, dans lequel j’avais mes repères, et mon réseau. En cumul sur les 16 premiers mois, nous avons fait un peu plus de 500 000 euros de chiffre d’affaires. Et dès 2017, nous étions déjà à 1,4 million. Cette montée en charge rapide a conforté mon intuition de départ : il y avait une place pour un distributeur agile, capable d’évangéliser en direct sur des technologies peu visibles.

Quelles sont les étapes marquantes du développement de NeoVAD ?

Nous avons connu plusieurs moments critiques. Le premier est survenu très vite, alors que je pensais avoir fait le plus dur et lancé l’activité. Début 2016, je décide de structurer une équipe, et je recrute mes 2 premiers collaborateurs : Damien Lahbib, qui est aujourd’hui notre directeur commercial, et Samer Frangie, devenu depuis Directeur Général, en plus d’être toujours notre CTO. Tous deux faisaient partie de mon réseau personnel. Deux profils très solides.

A peine recrutés, 8man m’annonce qu’ils vont rompre notre partenariat, estimant que nous n’avancions pas assez vite. Nous devons réagir vite, repositionner l’offre, et trouver de nouveaux relais. Nous avons alors continué avec d’autres produits de niche, parfois en sous-distribution, comme Shavlik via Tech Data (désormais TD SYNNEX, ndlr). La distribution est ainsi faite : et nous l’avons également expérimenté avec Norskale, qui était une start-up française très prometteuse dans la performance utilisateur. Nous étions engagés sur plusieurs dossiers avec eux, lorsque Citrix les a rachetés, intégrant leur technologie dans ses contrats de maintenance.

A ce moment-là, je n’avais même plus rien à vendre. Ça a été un coup d’arrêt brutal pour nous. C’est une période que j’ai très mal vécue, d’autant que cela coïncidait avec le Covid. En plus de la perte de Norskale, nous avons vu Ivanti, notre principal fournisseur de l’époque, s’éloigner. Malgré tout, nous avons tenu. Le PGE nous a permis de maintenir l’activité et les salaires. Et nous avons terminé l’année à l’équilibre. Ces épisodes m’ont appris à toujours garder une marge de manœuvre, à ne pas dépendre d’un seul acteur, aussi stratégique soit-il.

Quelle place tient la cyber dans votre activité ?

Dès le départ, je cherchais à me positionner sur la cybersécurité. Mais les acteurs majeurs, comme Palo Alto, Fortinet ou Stormshield, avaient déjà leurs distributeurs bien installés. Et à l’époque, je n’avais pas la taille critique pour espérer les approcher. En 2019, j’entends parler de Cato Networks, une solution cloud-native de type SASE. Ce qui m’interpelle immédiatement, c’est leur promesse d’unifier la sécurité réseau et l’accès distant dans une offre full cloud. Je voulais du firewall, mais sans me battre sur des technologies déjà saturées.

Je me mets donc à contacter tous leurs profils LinkedIn, y compris Shlomo Kramer, le fondateur. Je finis par avoir un retour d’Itaï Levy. Il me demande ce que je veux, je lui explique mon ambition de lancer leur offre en France. Pendant 3 mois, rien ne se passe. Je le relance, en lui disant que je peux lui apporter un premier deal. C’est comme cela qu’on démarre ensemble.

Cato n’a pas explosé tout de suite, mais leur montée en puissance, les profils recrutés localement et la qualité de leur techno ont fait la différence. Leur modèle full cloud, à base de revenus récurrents, était parfaitement aligné avec notre positionnement. Aujourd’hui, environ 60 à 70 % de notre chiffre est récurrent, ce qui nous donne une vraie stabilité pour planifier, recruter, et investir

Où en est NeoVAD aujourd’hui ?

Nous sommes 20 collaborateurs. L’équipe est structurée entre opérations, marketing, technique, et forces commerciales. Nous avons commencé à investir les régions avec une salariée à Lyon, qui a d’abord travaillé à Paris, avant de déménager. Cela a créé un pilote intéressant pour évaluer la pertinence d’une présence locale. Nous regardons maintenant d’autres zones : Bordeaux, Nantes, l’Est. Les partenaires sont demandeurs de proximité. C’est aussi une manière de renforcer notre maillage sans ouvrir d’agences.

En 2023, nous avons atteint 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’objectif est désormais d’atteindre les 30 millions, à court terme. Cela passera peut-être par une acquisition dans les services pour compléter nos solutions. Mais nous continuerons à nous concentrer sur deux axes : infrastructure et sécurité, avec des éditeurs innovants, souvent peu connus du marché français.

Que retenez-vous, au moment de fêter les 10 ans de NeoVAD ?

Nous revenons de loin ! En 2020, j’étais prêt à arrêter, mais tout le monde est resté. La plupart de ceux qui nous ont rejoints au fil des années sont toujours là aujourd’hui, ce qui est rare dans notre secteur. Cette stabilité humaine est un vrai socle pour la suite. C’est cette fidélité qui m’a fait continuer.

Nous avons toujours fonctionné comme une petite structure très engagée, avec des équipes soudées et des choix assumés, parfois risqués. Nous avions peu de ressources, mais beaucoup d’envie et un réseau très solide. C’est ça que je retiens de ces dix premières années : une forme de résilience collective, où chacun a tenu son rôle malgré les incertitudes. Cette capacité à encaisser des chocs, à rebondir, et à rester fidèles à notre ligne : proposer des solutions pertinentes, même si elles ne sont pas encore connues du marché.

Cet anniversaire, vous allez le partager avec votre écosystème….

Oui, le 03 juillet prochain. Ce ne sera pas une simple soirée institutionnelle. Nous avons prévu des moments de restitution, avec les témoignages de clients finaux venus partager leurs expériences concrètes avec l’un des produits que nous avons mis en place. L’idée est de revenir à ce qui nous anime depuis le début : l’usage, la valeur perçue côté utilisateur, et ce que la technologie peut résoudre dans la réalité.

Ce sera aussi l’occasion de regarder le chemin parcouru, et de remercier ceux qui nous ont accompagnés. Je garde en tête l’expérience de ces 10 années : à nous de rester structuré, et ne pas perdre l’esprit de départ. Aujourd’hui, il y a encore beaucoup à faire. Les opportunités sont nombreuses. A nous de les saisir !

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.