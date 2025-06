Mobilité, IoT, BYOD : le VAD Hermitage mise sur l’UEM de Scalefusion

Cette collaboration cible directement les revendeurs et prestataires IT confrontés à l’augmentation du nombre de terminaux à gérer dans des environnements de travail hybrides et distribués.

Une plateforme dédiée à la gestion des parcs hétérogènes

Avec l’intégration de la suite Scalefusion, Hermitage Solutions met à disposition de ses partenaires une plateforme conçue pour centraliser la gestion des parcs d’appareils hétérogènes : Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS et Linux. Scalefusion UEM prend en charge le déploiement sans contact, la supervision à distance, les mises à jour logicielles automatisées et l’assistance utilisateur, répondant ainsi aux besoins de productivité et de contrôle des DSI.

En complément, Scalefusion propose OneIDP, une solution d’accès Zero Trust intégrant authentification unique (SSO), administration juste-à-temps (JIT) et accès conditionnel. Elle s’adresse aux organisations cherchant à limiter les risques liés à l’identité et à renforcer la traçabilité des accès. Enfin, la suite est complétée par Veltar Endpoint Security, qui combine VPN, filtrage web et contrôle des périphériques d’E/S.

« La signature de cet accord de distribution avec Scalefusion est une étape clé pour Hermitage Solutions », déclare Frédéric Cluzeau, président d’Hermitage Solutions. « Nous sommes ravis de pouvoir désormais distribuer leurs solutions UEM, OneIDP et Veltar à nos partenaires. Nos revendeurs sont confrontés quotidiennement aux problématiques de gestion de flotte, de conformité et de protection des données sur des appareils de plus en plus nombreux et diversifiés. Scalefusion leur offre une suite d’outils puissante et intuitive pour simplifier ces tâches, créer de nouvelles offres de services managés autour de la mobilité et des terminaux, et renforcer drastiquement la posture de sécurité de leurs clients. C’est une réelle opportunité de valeur ajoutée pour notre écosystème face à la complexité croissante des terminaux. »

UEM, OneIDP et Veltar : trois briques complémentaires

La plateforme vise à couvrir un large éventail de scénarios clients : dispositifs en mode kiosque, flottes de terminaux déployés sur le terrain, politiques BYOD ou encore exigences accrues de sécurisation des accès dans les PME. Les partenaires d’Hermitage peuvent s’appuyer sur ces briques technologiques pour concevoir des offres MSP différenciantes, intégrant à la fois gestion, support et sécurité. Philippe Ortodoro, responsable des ventes indirectes EMEA chez Scalefusion, précise :

« Nous sommes fiers de nous associer à Hermitage Solutions, un nom bien établi dans le paysage européen de la distribution de solutions de cybersécurité. Ce partenariat renforce notre présence sur le marché et ouvre de nouvelles opportunités aux partenaires pour offrir une solution étroitement intégrée qui combine la gestion des terminaux, le contrôle d’accès et la sécurité des appareils. Avec Scalefusion UEM, OneIdP et Veltar, les revendeurs peuvent accompagner en toute confiance leurs clients dans la complexité des environnements de travail distribués modernes. »

