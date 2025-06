L’édito ChannelBiz « Cyber et Télécoms : enjeux croisés »

Cyber, télécoms, Infrastructures, solutions AV : La transformation de l’écosystème français IT s’accélère. Avec la nouvelle édition de son magazine « ChannelBiz : Le Mag », ChannelBiz vous propose un éclairage nouveau sur les enjeux et les dernières tendances Tech 2025.

La tendance était déjà bien engagée. En 2025, la convergence des mondes télécoms, IT et cybersécurité s’accélère. Des marchés longtemps distincts, réunis sous l’effet de plusieurs

mouvements de fond : l’essor de l’UCaaS, la montée en puissance des solutions SD-WAN, et la nécessité d’une cybersécurité native dans les infrastructures de communication.

L’arrêt progressif du RTC et la généralisation des offres de téléphonie Cloud ont profondément modifié la manière dont les entreprises consomment leurs solutions de communication. L’UCaaS s’impose comme un standard, intégrant nativement la voix, la vidéo et la collaboration. Mais cette transition pose une question cruciale pour les intégrateurs télécoms et les MSP : comment se différencier lorsque les services deviennent interchangeables et que les marges sur la connectivité se réduisent ?

Dans ce contexte, le SD-WAN s’affirme comme une technologie clé, permettant aux MSP d’apporter à leurs clients une connectivité plus sécurisée et plus agile. En intégrant des capacités de segmentation, d’analyse du trafic et de priorisation des flux, il devient un levier stratégique pour concilier performance réseau et conformité aux nouvelles réglementations, telles que NIS 2. Alors que les frontières entre opérateurs, MSP et spécialistes de la cybersécurité s’estompent, la question n’est plus de savoir si cette convergence est une opportunité ou une contrainte, mais comment en tirer parti.

La transformation de l'écosystème IT s'accélère : « ChannelBiz : Le Mag » vous plonge au cœur de ses enjeux et des dernières tendances Tech 2025.

