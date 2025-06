Pentest autonome : Horizon3.ai entre sur le marché français avec MIEL

La solution NodeZero permet d’exécuter des tests d’intrusion automatisés, à grande échelle et à fréquence élevée, dans les environnements internes, externes, cloud et Kubernetes. Elle identifie les vulnérabilités exploitables en suivant des chemins d’attaque similaires à ceux utilisés par les cybercriminels, tout en fournissant des recommandations de remédiation activables automatiquement ou manuellement.

NodeZero : des tests d’intrusion à la demande

Pour MIEL, cette approche offensive répond à la fois aux exigences des RSSI et aux besoins opérationnels des équipes IT, souvent contraintes par le manque de ressources ou de compétences spécialisées. La plateforme peut être opérationnelle en quelques minutes, permet l’exécution simultanée de plusieurs tests, et s’adapte à tous types de réseaux.

La montée en puissance des réglementations européennes telles que NIS2 et DORA pousse les entreprises à fournir des preuves concrètes de leur niveau de résilience face aux cyberattaques. C’est dans ce contexte que Horizon3.ai entend étendre sa présence en France, en s’appuyant sur l’expertise du distributeur MIEL dans l’écosystème des revendeurs à valeur ajoutée et des MSP.

Keith Poyser, Vice-Président EMEA de Horizon3.ai, commente : « Avec NIS2 et DORA qui élèvent le niveau de responsabilité en matière de cybersécurité dans toute l’UE, les organisations ne peuvent plus se fier aux hypothèses ou aux évaluations statiques. Elles ont besoin de preuves vérifiables que leurs systèmes peuvent résister à des attaques réelles. En nous associant avec MIEL, nous nous développons sur le marché français et offrons notre assistance aux entreprises et aux fournisseurs de services pour les aider à répondre à ces exigences réglementaires grâce à des tests d’intrusion continus et autonomes avec NodeZero — prouvant la résilience, et ne pas simplement l’affirmer. »

Un contexte réglementaire propice à l’automatisation des tests

Le partenariat entre Horizon3.ai et MIEL comprend un accompagnement commercial et technique pour faciliter l’adoption de NodeZero par les partenaires. Les intégrateurs, fournisseurs de services managés et autres prestataires IT peuvent ainsi enrichir leur portefeuille avec une solution de pentest autonome, à destination de leurs propres clients finaux ou de leurs SOC.

Jean-Baptiste Pommé, Directeur Général de MIEL revient lui aussi sur ce nouveau partenariat : « Nous sommes ravis de nous associer à Horizon3.ai pour apporter NodeZero sur le marché français. Cette collaboration renforce notre engagement dans un domaine que nous connaissons bien et pour lequel nos partenaires MSP et revendeurs à valeur ajoutée ont de grandes attentes pour leurs SOC et ceux de leurs clients. »

