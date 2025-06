Nomination : Sophie Thibault prend la tête de Lenovo France

Cette nomination intervient à un moment stratégique pour l’entreprise, qui clôture son exercice fiscal 2024-2025 sur un chiffre d’affaires mondial de plus de 69 milliards de dollars, en hausse de 21 %. Il s’agit du deuxième plus haut niveau de revenus dans l’histoire du groupe, porté par les performances conjointes de ses divisions PC, infrastructure et services.

Une année record pour Lenovo dans un marché sous tension

À la tête de Lenovo France, Sophie Thibault sera chargée de consolider les positions du constructeur sur le marché hexagonal, en s’appuyant sur une stratégie dite d’« IA hybride », combinant intelligence artificielle publique, d’entreprise et personnelle. L’objectif est double : maintenir la place de numéro 1 sur le segment des PC, tout en accélérant sur les infrastructures IT et les services, segments sur lesquels Lenovo souhaite renforcer son positionnement face à une concurrence en mutation.

Le portefeuille technologique du groupe couvre désormais l’ensemble de la chaîne, du terminal au cloud, ce qui constitue un levier pour adresser les besoins croissants en matière de transformation numérique dans les entreprises. « La mission de la nouvelle directrice générale sera d’inscrire durablement Lenovo France dans cette dynamique », précise le constructeur.

De HP à Lenovo : un parcours tourné vers la performance commerciale et la transformation

Diplômée en finance et affaires internationales de l’université Aix-Marseille, Sophie Thibault évolue dans l’industrie technologique depuis plus de deux décennies. Elle rejoint Lenovo en 2024 pour diriger les activités PC & Smart Devices à destination des professionnels dans la zone EMEA, qui pèse à elle seule près d’un quart du chiffre d’affaires global du groupe.

À ce poste, elle a « significativement contribué à consolider la position de numéro 1 du PC dans la région ». Auparavant, elle a occupé plusieurs fonctions clés chez HP, où elle a dirigé le développement mondial de la branche périphériques, notamment dans le cadre des intégrations de Poly et HyperX.

Sa nomination vise à capitaliser sur sa connaissance des marchés européens et français, ainsi que sur sa capacité à piloter des équipes transverses et des transformations structurelles. « Sophie Thibault aura pour charge d’articuler les forces du groupe et d’aligner l’ensemble des équipes autour de cette stratégie pour accompagner les clients et les partenaires dans leur transformation numérique et le développement de leurs activités », résume Lenovo.

