Nominations : qui sont les nouveaux visages de l’IT sur le mois de mai 2025 ?

Laurent Vromman devient Director Solutions & Delivery chez Insight France

Insight France, intégrateur de solutions IT combinant matériel, logiciels et services, annonce la nomination de Laurent Vromman au poste de Director of Solutions & Delivery. Fort de près de 20 ans d’expérience dans la gestion de projets technologiques complexes, il aura pour mission d’orchestrer les activités solutions et delivery, en lien direct avec la stratégie de transformation du groupe en France. Il reportera au General Manager d’Insight France.

Laurent Vromman a précédemment dirigé des initiatives en cybersécurité, Green IT, SecDevOps et Cloud. Il a également conduit des projets autour de l’IA appliquée au développement logiciel. Diplômé de l’École Centrale de Lille et titulaire d’un Executive MBA de HEC Paris, il entend « proposer aux clients des solutions adaptées aux enjeux d’aujourd’hui et demain, notamment sur les sujets Cloud, IA, logiciels et data ». Insight France, qui s’adresse aux grandes entreprises et aux organisations publiques, mise sur cette nomination pour renforcer l’impact de ses offres et sa capacité d’exécution face à des demandes de plus en plus spécialisées.

Nicolas Naulot nommé CTO de l’ESN Stordata

Stordata, ESN spécialisée dans la gestion de données et la transformation des systèmes d’information, annonce la nomination de Nicolas Naulot au poste de Chief Technology Officer (CTO). Il prend en charge la gouvernance technique du groupe et supervisera une équipe de 80 collaborateurs. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la montée en charge de Stordata sur de nouveaux marchés et de l’évolution de son portefeuille d’offres.

En lien avec les directions commerciales et partenaires, Nicolas Naulot veillera à l’alignement entre choix technologiques et orientations stratégiques. Il sera également chargé d’identifier de nouvelles opportunités pour étoffer les services proposés par l’ESN. « En qualité de Directeur Technique, j’accompagnerai l’équipe de direction dans la transformation de l’entreprise. Les aspects techniques et technologiques sont parties intégrantes de ce projet et joueront un rôle d’accélérateur », affirme Nicolas Naulot.

Mathieu Arnould devient Country Sales Manager France chez INFiLED

INFiLED, fabricant mondial d’écrans LED professionnels, nomme Mathieu Arnould au poste de Country Sales Manager pour la France. Arrivé en 2022 dans l’entreprise, il évolue vers ce rôle avec pour objectif de développer les ventes sur le marché français, en s’appuyant sur une équipe récemment renforcée. Sa nomination reflète une stratégie de proximité avec les partenaires locaux, dans un contexte de forte demande sur les solutions d’affichage immersives et personnalisées.

« Je suis très heureux de partager une nouvelle étape dans mon aventure chez INFiLED : depuis le 1er mai, j’occupe le poste de Country Sales Manager. Depuis mon arrivée en 2022, c’est un parcours riche avec des projets passionnants, des défis relevés et surtout, une équipe qui s’est agrandie et renforcée ! L’arrivée de Dominique Fornarino en 2024 et de Jack Benetin cette année nous permet de répondre aux besoins de l’ensemble de nos partenaires. Un grand merci à Marco Bruines et Aline Talbourdet pour leur confiance, ainsi qu’aux équipes INFiLED de Chine, Barcelone et Rotterdam pour leur soutien au quotidien », a commenté Mathieu Arnould sur LinkedIn.

Michaël Reffay devient Délégué général de France Datacenter

France Datacenter, association représentant la filière des centres de données en France, annonce l’arrivée de Michaël Reffay comme Délégué général à compter du 1er juillet 2025. Ancien conseiller ministériel, il succède à Géraldine Camara. Cette nomination intervient alors que la filière datacenter est sous tension : entre réglementation (DORA, NIS2), explosion des besoins liés à l’intelligence artificielle et impératifs énergétiques. Michaël Reffay est chargé d’accompagner ce tournant stratégique pour les membres de l’association.

Il s’appuiera sur sa connaissance du secteur numérique et des politiques industrielles pour promouvoir un développement durable de la filière, renforcer sa visibilité et défendre son rôle dans la souveraineté numérique. Objectif : positionner les datacenters français comme piliers d’une infrastructure numérique fiable, compétitive et conforme aux attentes environnementales et sociétales.

Jérôme Clamageran nommé Directeur Associé chez TechAndTrust Consulting

Le cabinet de conseil français TechAndTrust Consulting, spécialisé dans la transformation digitale, la cybersécurité et la confiance numérique, annonce l’arrivée de Jérôme Clamageran comme Directeur Associé. Il rejoint l’équipe dirigeante avec plus de 30 ans d’expérience dans la conduite de projets IT complexes, notamment sur Salesforce, la conformité RGPD et la transformation des systèmes d’information.Jérôme Clamageran a exercé dans plusieurs DSI et cabinets (IBM, Accenture, Business & Decision) en tant que directeur de BU ou de projets critiques. Il renforce la capacité du cabinet à intervenir sur des programmes stratégiques, en particulier dans des contextes à forte contrainte réglementaire.

« Jérôme incarne parfaitement l’ADN de TechAndTrust Consulting : une approche rigoureuse, un sens du collectif et une capacité à lier innovation technologique et maîtrise du risque », souligne Mehdi Kallel, président du cabinet. Cette nomination confirme le positionnement du cabinet auprès des grandes entreprises et administrations françaises, dans un contexte où la fiabilité des environnements numériques devient un facteur de compétitivité.

Franck Chevalier prend la direction d’ACDS France

Advanced Cyber Defence Systems (ACDS), spécialiste européen de la protection de la surface d’attaque, officialise la création de sa filiale française et nomme Franck Chevalier au poste de Directeur Général. Déjà Vice-président pour la région France, Benelux, Moyen-Orient et Afrique, il renforce sa position au sein du groupe pour piloter les opérations locales. Cette annonce intervient après une année 2024 marquée par le lancement de l’outil ASM Observatory et une croissance dans la zone APAC. En France, ACDS vise un soutien renforcé à ses clients confrontés aux nouvelles réglementations (NIS2, DORA) et à une explosion des vecteurs d’attaque dans des organisations complexes.

« Cette nomination reflète l’importance stratégique de la France au sein de nos opérations régionales et mondiales », affirme Franck Chevalier. « Nous souhaitons accélérer la prise de décision, renforcer les synergies et soutenir la croissance à long terme de l’activité ». ACDS adresse principalement les grandes entreprises et multinationales avec une approche proactive de gestion des risques cyber, via une combinaison d’outils et de conseil spécialisé.

Yann Le Helloco devient CPTO du groupe Dstny

Dstny, fournisseur européen de solutions UCaaS pour les communications professionnelles, nomme Yann Le Helloco au poste de Chief Product & Technology Officer (CPTO). Il pilotera l’ensemble des activités produits, ingénierie, architecture et opérations à l’échelle du groupe. Basé en France, il reportera au CEO Daan De Wever. Spécialiste des télécoms avec 25 ans d’expérience, Yann Le Helloco était précédemment CTO d’un acteur mondial du secteur. Il a pour mission d’accélérer l’innovation de la plateforme Dstny, en particulier sur les sujets cloud, cybersécurité, travail hybride et intégration Microsoft Teams.

« Je suis impatient de proposer des solutions innovantes, évolutives et centrées sur l’humain », déclare-t-il. Son arrivée doit permettre à Dstny d’optimiser sa feuille de route produit et de soutenir ses 4 millions d’utilisateurs dans plus de 80 marchés. Dstny équipe les PME et ETI en Europe via une approche mobile-first de la communication, intégrant voix, vidéo et messagerie.

Sandrine El Khodry accède à la direction commerciale monde d’Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise (ALE), fournisseur de solutions sécurisées de réseau et de communication, annonce la nomination de Sandrine El Khodry au poste de Vice-Présidente Exécutive Global Sales and Marketing. Elle pilotera la stratégie commerciale et marketing du groupe à l’international, avec un périmètre couvrant croissance, transformation et partenariats.

Forte de 28 ans d’expérience, dont plusieurs chez ALE, elle a occupé des fonctions de direction dans les domaines du cloud, des télécommunications, de la cybersécurité et de l’expérience client. Elle a mené des projets complexes dans des contextes multiculturels et internationaux. « L’expérience de Sandrine El Khodry fait d’elle le profil idéal pour fédérer nos équipes et porter notre stratégie commerciale et marketing à l’international », déclare Yann Zhang, PDG du groupe.

Pierre Thauron prend la responsabilité des partenaires chez efficy France

L’éditeur européen de solutions CRM et Martech efficy nomme Pierre Thauron au poste de Responsable Partenaires France. Sa mission : recruter et structurer un réseau de partenaires stratégiques pour soutenir la montée en puissance des offres E-Deal, Enterprise et Tribe.

Pierre Thauron dispose de 30 ans d’expérience dans le pilotage des ventes directes et indirectes, acquise notamment chez Colt. Il rejoint efficy au moment où l’éditeur souhaite transformer son modèle de distribution via un programme partenaire lancé début 2025, qui revendique déjà 73 membres en Europe. « Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre efficy avec un projet commercial ambitieux, véritable virage de croissance », affirme-t-il. Il compte bâtir une relation de confiance avec les intégrateurs et revendeurs français pour faire évoluer leur portefeuille avec les solutions efficy. Cette nomination renforce l’ambition d’efficy de gagner en parts de marché dans un paysage CRM européen en recomposition.

Cerise Cottiaux nommée Directrice Marketing et Communication du groupe Cyllene

Cyllene, ESN française spécialisée dans les services cloud souverain, la cybersécurité et les infrastructures managées, annonce la promotion de Cerise Cottiaux au poste de Directrice de la Communication. Elle occupait depuis mars 2020 le poste de Responsable marketing et communication du groupe. Dans ses nouvelles fonctions, Cerise Cottiaux pilotera la stratégie Marketing et communication globale, avec un périmètre élargi. Elle aura pour mission d’accompagner le développement du groupe, qui emploie plus de 400 collaborateurs et opère dans 12 villes en France.

Diplômée de l’ISCOM Paris, Cerise Cottiaux dispose de plus de 15 ans d’expérience dans la communication B2B, notamment dans les secteurs du numérique et des services. Avant de rejoindre Cyllene, elle a mené des projets de transformation digitale et de communication multicanale pour des marques technologiques et médias.