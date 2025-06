AV : Barco lance ClickShare Hub, une solution modulaire pour les salles de réunion hybrides

ClickShare Hub se décline en deux modèles. Le modèle Core propose les fonctions de base pour le partage de contenus 4K sans fil dans des salles de réunion classiques. Il inclut un bouton ClickShare nouvelle génération, doté du Wi-Fi 6E et de l’USB-C DisplayPort™, pour une connexion instantanée sans câble ni installation logicielle. Le modèle Pro, plus complet, prend en charge le double affichage, deux boutons ClickShare et une connectivité élargie, pour des salles aux configurations plus avancées.

MDEP : un socle Android sécurisé pour les systèmes de réunion

Avec cette nouvelle gamme, Barco devient le premier constructeur à proposer une solution de salle s’appuyant sur MDEP. Cette plateforme permet d’exploiter les fonctions d’intelligence artificielle, de sécurité et de gestion centralisée intégrées aux écosystèmes Microsoft. La solution reste néanmoins compatible avec d’autres périphériques de salle, grâce à une approche volontairement agnostique.

« Au cours des deux dernières années, nous avons renforcé notre partenariat avec Microsoft et travaillé au développement d’une nouvelle génération d’appareils ClickShare innovants », déclare Jan van Houtte, Vice-président exécutif Meeting Experience chez Barco. « Avec ClickShare Hub, nous intégrons nos valeurs fondamentales — sécurité, fiabilité et expérience utilisateur — aux offres de systèmes de salle. Cette étape importante témoigne de notre passion incessante pour l’innovation et de notre dévouement à créer une expérience de réunion irréprochable. »

Une expérience utilisateur pensée pour les environnements BYOD

La proposition de valeur repose aussi sur l’ergonomie. Le lancement d’une réunion hybride peut s’effectuer d’une simple pression sur le panneau de configuration ClickShare, directement via la plateforme de vidéoconférence configurée dans la salle. Cette logique d’interface simplifiée vise à limiter les besoins de formation et à offrir une expérience homogène aux collaborateurs comme aux invités.

Côté matériel, l’accent est mis sur la sobriété : matériaux allégés en plastique, emballages optimisés, consommation électrique réduite. Le produit bénéficie de la certification interne Barco Eco Label A+, marqueur des engagements de l’industriel en matière de durabilité.

ClickShare Hub sera présenté en avant-première sur le salon InfoComm 2025, qui se tiendra du 11 au 13 juin, stand 2829.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.