Produits : Brother entre sur le segment des imprimantes à réservoirs

Le constructeur japonais élargit sa gamme jet d’encre avec deux premières imprimantes à réservoirs intégrés. Un positionnement qui cible les besoins croissants des particuliers et des petites entreprises en matière d’autonomie, de coûts maîtrisés et de connectivité.

Brother annonce le lancement de ses premières imprimantes à réservoirs d’encre avec les modèles DCP-T580DW et DCP-T780DW. Ce segment, jusqu’ici dominé par d’autres marques, séduit un nombre croissant d’utilisateurs sensibles au coût à la page et à l’autonomie. Avec cette nouvelle gamme baptisée tankBenefit, Brother introduit une alternative à ses solutions jet d’encre traditionnelles, avec un réservoir à remplissage rapide et sans contact, et un système intelligent garantissant la bonne répartition des couleurs.

Une première incursion dans les imprimantes à réservoirs pour Brother

Le modèle DCP-T780DW propose une capacité d’impression allant jusqu’à 15 000 pages en noir et 5 000 en couleur. Il intègre un bac papier de 150 feuilles, un écran couleur, et atteint une vitesse de 16 pages par minute. Objectif affiché : répondre aux besoins d’impression intensifs tout en restant compact. Le DCP-T580DW, plus accessible, est quant à lui positionné à 249,99 € HT, contre 333,33 € HT pour le DCP-T780DW.

Pour Nicolas Cintré, Directeur Marketing chez Brother France, « Nous sommes ravis de présenter ces imprimantes tank qui séduiront, sans aucun doute, les utilisateurs à la recherche de simplicité, de connectivité avancée et d’impression couleur à moindre coût ».

Les nouveaux modèles tankBenefit misent sur la connectivité pour simplifier l’usage au quotidien. L’application Brother Mobile Connect permet d’imprimer des documents depuis le cloud, de suivre les niveaux d’encre ou de modifier les paramètres à distance, directement depuis un smartphone. Autre évolution technique, la connectivité Wi-Fi 5 GHz vise à offrir une liaison plus stable, moins sujette aux interférences. Une caractéristique utile pour les environnements à usage mixte – télétravail, scolarité à domicile – où la fiabilité du signal devient essentielle.

Élargissement de la gamme jet d’encre et abonnement EcoPro

Parallèlement à cette incursion sur le marché des réservoirs, Brother actualise ses gammes jet d’encre multifonctions J1000 et J4000. Désormais habillées de noir, ces imprimantes adoptent une esthétique plus sobre et des caractéristiques améliorées : meilleure connectivité Wi-Fi, tarifs plus compétitifs et fonctionnalités d’impression optimisées.

La série J1000 rejoint également l’offre EcoPro, un service d’abonnement à la livraison automatique de cartouches d’encre. Cette intégration vise à renforcer l’accompagnement des utilisateurs dans la gestion de leur consommation d’encre, sans contrainte logistique. Les nouveaux modèles J1000 affichent des prix allant de 83,32 € HT (DCP-J1260W) à 133,32 € HT (DCP-J1460DW). Deux modèles supplémentaires, les MFC-J4350DW et MFC-J4550DW, seront commercialisés en juillet à respectivement 166,66 € HT et 199,99 € HT.

