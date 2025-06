MSP : Rubrik arrive en service managé en France via Assured et I-TRACING

Spécialisé dans la protection des données cloud en mode MSP, Assured Data Protection poursuit son développement international en ajoutant la France à sa feuille de route. L’entreprise s’associe pour cela à I-TRACING, acteur reconnu du marché français de la cybersécurité, dont le centre d’opérations (SOC) fonctionne 24h/24, 7j/7 selon un modèle « follow-the-sun ».

Un service managé articulé autour d’un partenariat local

Dans le cadre de ce partenariat, I-TRACING propose désormais à ses clients la plateforme Rubrik sous forme de service managé, en s’appuyant sur l’infrastructure de réplication d’Assured. Ce modèle vise à simplifier l’accès à des capacités avancées de sauvegarde et de reprise après sinistre, tout en apportant un support en langue française, disponible en continu tout au long de l’année.

Selon Ghazal Asif, VP Global Channels & Alliances chez Rubrik : « Assured est un partenaire de confiance et nous sommes ravis de voir l’entreprise étendre ses services en France. Face à la montée des menaces cyber, les entreprises françaises peuvent désormais atteindre une véritable cyber-résilience grâce au service Rubrik managé 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an proposé par Assured. »

L’alliance Assured/I-TRACING s’adresse en priorité aux secteurs sensibles à la continuité d’activité : industrie, commerce de détail ou marques de luxe. L’objectif est d’apporter une réponse managée aux enjeux de protection des données, en contournant les freins classiques liés aux coûts ou à la complexité technique.

« Ce partenariat avec Assured en France est une excellente opportunité pour notre entreprise et nos clients. Ces derniers recherchent des capacités de sauvegarde et de reprise immuables et robustes, mais de nombreuses solutions étaient jusqu’à présent hors de portée en raison de leur coût ou de leur complexité. Grâce à Assured, nous pouvons désormais leur proposer le standard de référence en matière de protection des données via Rubrik, tout en leur offrant un service managé abordable et adapté à leurs besoins », précise Théodore Michel Vrangos, Co-fondateur et CEO d’I-TRACING.

Nomination d’un Country Manager pour la France

Ce lancement français s’inscrit dans un plan d’expansion mondial engagé par Assured en 2024, à la suite d’une levée de fonds menée avec Oakley Capital. L’entreprise, historiquement implantée au Royaume-Uni, couvre aujourd’hui l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et la zone Asie-Pacifique. Elle intervient à la fois en direct auprès des clients finaux et en partenariat avec les MSP et les revendeurs. Pour piloter l’activité française, Assured recrute Erwan Jouan au poste de Country Manager. Fort de 25 ans d’expérience dans la cybersécurité, il sera basé à Paris et chargé de structurer les opérations locales.

« Notre lancement en France est une étape majeure dans notre développement européen. Le marché français est très réceptif aux services managés localisés et reconnaît la valeur ajoutée que des entreprises comme la nôtre peuvent offrir. Nous sommes ravis de construire notre équipe en France et de nous associer à un expert de la cybersécurité tel que I-TRACING. Nous souhaitons continuer à fournir nos solutions innovantes de reprise après sinistre avec des services managés de pointe à toutes les entreprises françaises qui en ont besoin », conclut Rob Mackle, EVP EMEA & APJ chez Assured.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.