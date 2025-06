AV sur IP : le distributeur Sidev étoffe son offre avec l’intégration de Visionary à son catalogue

Le distributeur audiovisuel Sidev, filiale française du groupe Midwich, intègre à partir du 1er juin 2025 la marque Visionary à son portefeuille de solutions. Cette annonce s’inscrit dans le prolongement du partenariat international déjà en place entre Midwich et le fabricant américain, et renforce la position de Sidev sur le marché en croissance des technologies AV sur IP.

Créée en 1995, Visionary (anciennement Visionary Solutions) conçoit des équipements audio et vidéo fonctionnant exclusivement sur protocole IP. Ses solutions permettent la transmission, le pilotage et le contrôle de flux audiovisuels à travers les réseaux IP. Le constructeur adresse des segments variés : entreprises, établissements de santé, éducation, institutions publiques, ainsi que le broadcast et l’affichage dynamique.

De l’entreprise au broadcast : les marchés visés par Visionary

Visionary s’est distinguée ces trois dernières années par sa capacité à fournir des systèmes reconnus pour leur fiabilité, leur performance et leur flexibilité. L’entreprise est particulièrement positionnée sur la transmission de signal à très faible latence, et ses partenariats avec des acteurs comme Q-SYS ou Netgear témoignent de son ancrage dans l’écosystème AV-IP. En complément, la société propose également des solutions modulables pour la gestion et la distribution de contenus via réseau, en environnement IPTV ou broadcast.

Pour Sidev, ce partenariat permet de répondre à une demande grandissante sur le marché français, où les solutions AV sur IP s’imposent dans de nombreux projets d’intégration. « Nous avons depuis deux ans significativement renforcé notre portefeuille de partenaires sur les technologies AV-sur-IP afin de répondre aux besoins du marché », souligne Lionel Roudil, directeur général de Sidev. « L’ajout de Visionary est une nouvelle étape pour continuer à accompagner nos clients sur ces solutions permettant de transmettre des signaux audio & vidéo via le réseau, demande qui va grandissant ces dernières années. Avec la France, ce sont désormais huit entités Midwich qui distribuent les produits & solutions Visionary, ce qui constitue un signe toujours plus fort de l’attractivité du groupe pour les fabricants de matériels audiovisuels. »

Sidev répond à la demande croissante des intégrateurs AV

En rejoignant le catalogue de Sidev, Visionary bénéficie d’un accès au marché français via un réseau bien établi d’intégrateurs et de revendeurs. Sidev revendique un chiffre d’affaires de plus de 90 millions d’euros en 2024, 90 collaborateurs, deux showrooms (à Lyon et Paris), ainsi qu’une importante force commerciale et avant-vente.

Le partenariat entre Midwich et Visionary est déjà en place dans plusieurs pays. Avec cette nouvelle annonce, huit entités du groupe distribuent désormais les produits de l’entreprise américaine. Pour Midwich, cela confirme la volonté de développer un maillage mondial autour des solutions AV-IP.

