5G et l’eSIM : TD SYNNEX distribuera les offres Ubigi de Transatel

Le distributeur intègre à son catalogue les forfaits Ubigi de Transatel à son catalogue, avec l’ambition de faciliter l’accès à la connectivité mobile et IoT pour les entreprises via les revendeurs et MSP.

TD SYNNEX annonce la signature d’un accord de distribution paneuropéen avec Transatel, filiale du groupe NTT spécialisée dans la connectivité cellulaire mondiale. Ce partenariat vise à simplifier l’accès aux solutions de connectivité mobile 4G/5G, via des forfaits data compatibles avec les technologies SIM et eSIM. En ligne de mire : le développement de nouvelles offres à valeur ajoutée pour les revendeurs et intégrateurs IT, et une gestion simplifiée des flottes d’équipements mobiles pour les clients finaux.

Des services 5G conçus pour les flottes mobiles professionnelles

Les forfaits proposés sous la marque Ubigi de Transatel seront accessibles via le réseau de partenaires TD SYNNEX en Europe. Ils pourront être intégrés aux équipements mobiles compatibles (PC portables, routeurs 5G, smartphones, tablettes…), afin de répondre aux besoins croissants en connectivité des entreprises et collectivités, en France comme à l’international.

Pour les revendeurs IT, cette offre représente une opportunité d’enrichir leur portefeuille de services en intégrant la connectivité directement dans leurs projets. « Les solutions eSIM et 5G transforment la façon dont les entreprises et les entités publiques se connectent. En s’associant à Transatel, TD SYNNEX fournit aux revendeurs des solutions sécurisées et adaptées à de nombreux cas d’usages tels que les applications commerciales et industrielles, les voyages d’affaires et l’Internet des Objets. Cette collaboration témoigne de l’engagement de TD SYNNEX à accompagner ses clients d’exploiter tout le potentiel de la connectivité 5G pour stimuler la croissance et l’innovation », indique Miriam Murphy, présidente de TD SYNNEX pour la région EMEA.

L’accord vise également à faciliter les démarches d’achat et de gestion de la connectivité, en centralisant l’accès aux forfaits mobiles au sein de l’écosystème de distribution de TD SYNNEX.

6 milliards de terminaux cellulaires attendus d’ici 2028

Dans un second temps, l’accord prévoit l’extension de cette offre au marché de l’Internet des Objets. Les deux partenaires souhaitent ainsi permettre aux entreprises de connecter simplement leurs flottes de terminaux IoT, dans une logique de déploiement global et sécurisé.

L’intérêt est renforcé par les projections du marché. Selon les estimations partagées par Transatel, le volume de terminaux connectés aux réseaux cellulaires pourrait atteindre 6 milliards d’unités à l’horizon 2028. Par ailleurs, les dépenses mondiales liées aux voyages d’affaires devraient dépasser leurs niveaux d’avant-crise dès cette année, pour atteindre un montant estimé à 1,5 billion de dollars.

Des usages professionnels en mobilité aux déploiements d’objets connectés industriels, les cas d’usage de la 5G et de l’eSIM se multiplient, dans un contexte où la simplification de la connectivité devient un critère clé. « Cette collaboration arrive à point nommé pour nos clients. […] Nous sommes convaincus que cette collaboration accélérera l’adoption de la 5G et de l’eSIM dans l’industrie », souligne Jacques Bonifay, président et cofondateur de Transatel.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.