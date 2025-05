Extreme Networks mise sur une IA multimodale pour automatiser et unifier la gestion réseau

Extreme Networks annonce l’ouverture en disponibilité limitée d’Extreme Platform ONE, sa nouvelle plateforme réseau destinée à simplifier les opérations des entreprises et des MSP. L’éditeur y intègre une intelligence artificielle conversationnelle, multimodale et agentique, capable d’automatiser une grande partie des tâches réseau.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance de fond visant à réduire les silos entre supervision, sécurité et support technique, tout en renforçant la visibilité sur les infrastructures. Déjà adoptée par plus de 130 clients selon l’éditeur, la plateforme se veut unifiée, en centralisant les fonctions de visualisation, de gestion des accès et d’assistance. Elle vise particulièrement les fournisseurs de services managés (MSP), à qui Extreme promet des gains opérationnels immédiats.

Une IA conçue pour réduire jusqu’à 90 % des tâches manuelles

Extreme Platform ONE se distingue par l’intégration de l’IA à chaque étape de l’usage. L’environnement embarque notamment une interface conversationnelle capable de mobiliser des ressources issues de plus de 30 000 articles du centre d’assistance GTAC, de la documentation produit, des informations sur les vulnérabilités et de contenus de formation. La fonction AI Canvas permet par ailleurs de générer des rapports visuels et des tableaux de bord interactifs en quelques minutes.

« Extreme Platform ONE est une plateforme transformatrice qui permet aux clients de gagner du temps, de rationaliser leurs opérations et d’obtenir des informations pour que leurs équipes puissent agir plus rapidement », déclare Ed Meyercord, Président et CEO d’Extreme Networks.

Le Service AI Agent, intégré à la plateforme, assure une automatisation poussée des diagnostics. L’éditeur revendique une réduction des délais de résolution jusqu’à 98 %, avec la possibilité d’appliquer des corrections automatiquement, y compris sur les réseaux sans fil et les architectures de type « network fabric ». L’agent collecte la télémétrie, initie les tickets auprès du support et alerte les équipes internes en temps réel.

Visualisation avancée et workflows unifiés

Extreme Networks annonce également une refonte complète de l’espace de travail réseau, conçu pour s’adapter aux besoins des opérationnels, des équipes d’achats et des décideurs. En supprimant le besoin de naviguer entre plusieurs interfaces, la plateforme permet de passer de 8 clics à 1 pour certaines opérations. Les workflows inter-équipes sont assistés par l’IA et favorisent la collaboration dans les processus de supervision, d’analyse et de gestion.

« Nous pouvons voir instantanément comment tout est connecté, identifier les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent, et comprendre le contexte global de ce qu’il se passe », témoigne Andrew Smith, Head of Digital Service Delivery du West Suffolk NHS Hospital Foundation Trust.

Sur le volet visibilité, Extreme Platform ONE permet de visualiser l’ensemble des couches réseau – physiques, d’accès, de service et de « fabric » – à travers des représentations géographiques, des vues topologiques ou encore des superpositions de structure. L’objectif est de réduire les angles morts et d’optimiser la planification et le diagnostic.

Plateforme ONE : une interface unique, des vues multiples

Côté sécurité, la plateforme repose sur ExtremeCloud Universal ZTNA, avec des politiques d’accès assistées par IA, appliquées en quelques clics à tous les profils : utilisateurs, appareils, réseaux ou applications. Un agent IA dédié propose les regroupements optimaux, valide les demandes et assure la cohérence de la configuration, réduisant les erreurs humaines et les conflits de politique. La partie contractuelle n’est pas en reste, avec une formule de souscription unique censée simplifier les renouvellements et les évolutions. Les clients bénéficient d’un suivi des actifs, d’essais logiciels et de recommandations matérielles personnalisées, générées en temps réel.

« Il n’existe aucune autre combinaison d’architecture et de gestion dans le secteur qui offre autant d’informations en temps réel sur l’ensemble de votre entreprise », estime Nabil Bukhari, Chief Product and Technology Officer d’Extreme Networks. Jim Frey, analyste principal chez Enterprise Strategy Group, souligne pour sa part la capacité de la plateforme à « unifier le portefeuille de l’éditeur dans une interface simple, apportant automatisation, visibilité et contrôle sur l’ensemble du réseau ».

