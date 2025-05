ESN : Squad poursuit sa croissance dans les services cyber et franchit les 125 millions d’euros de CA

Le groupe Squad annonce avoir dépassé les 125 millions d’euros de chiffre d’affaires sur son dernier exercice, poursuivant une croissance à deux chiffres. Présent en France, en Suisse, en Espagne et au Canada, l’acteur français renforce son positionnement dans les services de cybersécurité à destination des grands comptes, en combinant conseil, intégration, services managés et développement sécurisé.

Avec plus de 1 000 experts répartis dans 12 agences, Squad revendique une approche globale, centrée sur l’intégration de la cybersécurité dans les infrastructures IT, OT et cloud. Cette progression s’appuie à la fois sur des développements organiques et des acquisitions ciblées, dans un marché de la cybersécurité en constante évolution.

Le rôle clé des rachats de Newlode et Scassi

L’expansion du groupe en 2024 repose sur plusieurs leviers : l’élargissement des missions en cours, l’obtention de nouveaux contrats, et l’intégration de deux sociétés récemment acquises — Newlode et Scassi. Ces opérations ont permis à Squad d’accéder à de nouveaux référencements clients et de compléter son portefeuille de compétences. Le groupe a également lancé un centre opérationnel de sécurité (SOC) intégrant de l’intelligence artificielle, un nouveau service qui contribue à renforcer sa présence sur un segment en forte demande.

Ce type d’initiative reflète une volonté de différenciation sur le marché, dans un contexte de complexification des menaces. Pour l’année 2025, Squad prévoit de maintenir son rythme de développement, en misant sur la complémentarité entre croissance organique et nouvelles acquisitions. Le groupe ambitionne d’élargir son offre de services, tout en développant de nouveaux partenariats industriels avec des éditeurs et fournisseurs de technologies dites de « nouvelle génération ».

Squad prépare de nouvelles acquisitions pour 2025

La dimension européenne reste au cœur de la feuille de route, avec la volonté affichée d’étendre la couverture géographique du groupe. Squad indique également vouloir continuer à investir dans le recrutement de profils qualifiés, afin de répondre à la demande croissante du marché et de soutenir ses projets en cours.

Laurent Graciani, CEO de Squad, insiste sur la dimension partenariale de cette stratégie :

« Nous croyons en une cybersécurité collaborative, où experts et clients avancent ensemble pour anticiper les menaces et sécuriser les infrastructures critiques et les systèmes embarqués. Nous sommes fiers d’annoncer cette forte croissance et de nous positionner comme l’une des références incontournables sur notre marché en France comme à l’international. Squad bénéficie d’un positionnement unique qui lui permet de se distinguer et d’accompagner durablement ses clients dans la mise en œuvre d’une politique cyber efficace et adaptée à leurs attentes spécifiques. »

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.